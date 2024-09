Beach soccer, l’Italia femminile regola il Portogallo e vola in semifinale agli Europei

L’Italia ha sconfitto il Portogallo per 2-0 ai Mondiali di beach soccer femminile, chiudendo così a punteggio pieno la fase a gironi in corso di svolgimento ad Alghero: dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi contro Cechia (7-0) e Ucraina (1-0), le azzurre hanno regolato anche le lusitane mantenendo inviolata la propria porta e meritandosi il primo posto nel girone A. La nostra Nazionale prosegue così il proprio cammino sulla sabbia casalinga e domani (sabato 14 settembre, ore 16.45) tornerà in scena per affrontare la Polonia in semifinale: in palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale da disputare contro la vincente di Spagna-Portogallo.

Il CT Del Duca ha schierato il quintetto delle prime due partite: Galloni in porta, Ferrazza perno difensivo, Penzo e Vecchione laterali e Privitera in punta. L’Italia ha colpito ben due traverse nei primi tre minuti (Ferrazza e Galli), poi al 4′ è passata in vantaggio con il capitano Veronica Privitera, impeccabile con il piatto destro al volo da posizione defilata. Il Portogallo reagisce e colpisce una traversa all’ottavo minuto con Ines, poi l’incontro si infiamma: Privitera viene murata da Jamila, Galloni stoppa Cristiana, poi Privitera colpisce il palo interno.

Il raddoppio arriva in avvio di secondo tempo: angolo di Privitera, affondo di Penzo sul secondo palo e destro vincente per il 2-0. Le azzurre sono più forti e dominano la partita, ma Privitera, Vecchione e Pisa non concretizzano delle chiari occasioni da gol nel corso della seconda frazione. Il Portogallo ha provato una reazione nell’ultimo periodo, ma Galloni ha fatto buona guardia e l’Italia ha vinto per 2-0 dando appuntamento al pubblico per il pomeriggio di domani.