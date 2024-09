Beach soccer, l’Italia cede alla Spagna e adesso attende la Cechia ai quarti di finale degli Europei

Si chiude con una sconfitta indolore il cammino dell’Italia nel gruppo A della fase finale dei Campionati Europei 2024 di beach soccer, in corso di svolgimento sulla sabbia di Alghero. Gli Azzurri, già certi della qualificazione ai quarti dopo la vittoria ai tempi supplementari sulla Germania di mercoledì, hanno infatti ceduto nettamente alla Spagna per 1-4 nello scontro diretto che metteva in palio il primo posto del girone.

“Per due tempi la squadra è stata bene in campo gestendo benissimo in fase difensiva. Poi nella terza frazione abbiamo fatto troppi errori, staccando la spina troppo presto e questo non deve avvenire. Questo risultato però non influenzerà chi siamo e le nostre certezze: la testa portiamola subito ai quarti di finale e alla partita con la Cechia, ora inizia il nostro torneo“, ha dichiarato al sito federale il CT Emiliano Del Luca.

Inutile l’unica rete italiana, arrivata dopo soli 5 minuti sul clamoroso autogol di Ardil, che si è poi riscattato mettendo a segno il 2-1 spagnolo, mentre gli altri marcatori iberici sono stati Kuman, Suli Batis e Arias. Già effettuato il sorteggio del tabellone a eliminazione diretta: i padroni di casa azzurri troveranno oggi pomeriggio (ore 18.00) ai quarti la Cechia.