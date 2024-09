Basket, Venezia e Trento alla seconda di Eurocup: i lagunari a Lubiana, Aquila con Sopot per sbloccarsi

Il campionato di Serie A di pallacanestro ha preso il via, ma c’è subito da rituffarsi verso le coppe europee. Siamo nella settimana della seconda giornata di Eurocup, con Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino pronte a farsi valere nella seconda competizione continentale.

Per i lagunari c’è una trasferta relativamente vicina con il Cedevita Olimpia Lubiana, la squadra che un anno fa vide il ritorno in sella (ben poco performante) di Simone Pianigiani in panchina. Squadra imbottita di americani, con il leader offensivo in Devin Robinson, ala che negli ultimi due anni ha fatto onde a Manresa, attorniato da uno stuolo di giovani e dal ritorno a casa del figliol prodigo Aleksej Nikolic, tornato in patria dopo aver girato l’Europa con tappa anche a Treviso, Sassari e Brescia.

Una vittoria sofferta in casa del Cluj-Napoca potrebbe ingannare, con la Reyer che cerca qualche risposta in più dopo la netta vittoria contro l’Aris Salonicco nella prima giornata, ma i greci non rappresentavano un ostacolo insormontabile. Lubiana rappresenta, almeno sulla carta, un passo in avanti a livello di competitività.

Discorso diverso per l’Aquila, che ha lottato contro una delle squadre più attrezzate come Gran Canaria uscendo però sconfitta nel finale nonostante un Jordan Ford da 32 punti. Di fronte ci sarà il Trefl Sopot di Zan Tabak, un passato da giocatore di contorno in NBA tra Houston (dove vinse il titolo), Toronto, Boston ed Indiana ma poi diventato allenatore, ormai al terzo anno in Polonia.

La sua squadra predilige sicuramente ritmi alti, a dimostrazione il ko della prima giornata con Ulm per 93-96, lucrando un’enorme quantità di tiri liberi (37) ed uno Jakub Schenk in spolvero con 22 punti e 5/6 da tre punti. Trento però non dovrà fare prigionieri per sbloccarsi nella seconda competizione continentale: partire con uno 0/2 sarebbe un po’ troppo pesante.