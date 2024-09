Basket, Trento e Reyer Venezia debuttano in EuroCup contro Gran Canaria e Salonicco

Scatta l’EuroCup di basket 2024-2025, con le nostre due portacolori Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino che debuttano questa settimana nella fase a gironi della seconda competizione per club più importante a livello continentale.

L’Aquila Trento, inserita nel gruppo A, vola a Gran Canaria (Spagna) per affrontare domani sera alle 21:00 il Dreamland in una sfida non semplice. Gli uomini di coach Paolo Galbati cercano di mettere in difficoltà la compagine isolana che conosce molto bene l’EuroCup avendola vinta nel 2022-2023 (lo scorso anno si fermò ai quarti di finale). Per la Dolomiti Energia l’obiettivo anche stagionale a livello internazionale è quello di provare a superare lo scoglio di gironi, con Toto Forray e compagni che nelle precedenti edizioni si sono sempre fermati alla prima fase senza riuscire a staccare il pass per entrare tra le migliori sedici. Il roster a disposizione dell’allenatore bianconero è leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno, con Quinn Ellis a guidare la squadra insieme al neo-arrivato Jordan Ford con un giovane innesto del calibro di Andrea Pecchia pronto ad inserirsi insieme alle due ali Anthony Lamb e Denis Badalau. Gran Canaria, come detto, cerca invece di riscattare l’uscita prematura nella competizione del 2024, con le chiavi del gioco affidate ad Andrew Albicy e la coppia di centri composta da Mike Tobey e George Conditt IV (avversario dell’Italbasket al PreOlimpico con Porto Rico) che proverà a dettare legge sotto il ferro.

L’Umana Reyer Venezia, invece, debutta nel gruppo B di fronte al proprio pubblico mercoledì 25 settembre alle ore 20:00 contro i greci dell’Aris Midea Thessaloniki. Gli oro-granata hanno cambiato decisamente pelle rispetto alla scorsa stagione, con un roster rinnovato profondamente soprattutto nel reparto playmaker complici le partenze di Andrea De Nicolao e Marco Spissu sostituiti da Xavien Munford (arrivato dall’Hapoel Tel Aviv), Davide Moretti e da Tyler Ennis (vincitore della Coppa Italia lo scorso anno con Napoli). Sul fronte ali confermati invece Jordan Parks e Kyle Witjer al pari di Aamir Simms, con l’innesto di Carl Wheatle da Pistoia per aggiungere fisicità nel pitturato. L’Aris Midea Salonicco gioca la seconda EuroCup consecutiva, dopo quella dello scorso anno dove arrivò agli ottavi di finale (ko contro gli ucraini del Prometej). La squadra è composta da un mix di giocatori ellenici come Vassillis Toliopoulos ed Eleftherios Bochoridis (con un passato anche al Panathinaikos Atene) e di stranieri quali Joshua Roberts e James Banks (centro americano di 208 centimetri).