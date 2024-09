Basket, Trento cade di misura a Gran Canaria nell’esordio in EuroCup. Non basta un clamoroso Ford

Un’ottima Dolomiti Energia Trento sfiora il colpo esterno alla prima in EuroCup. Una prestazione ottima della squadra di Paolo Galbiati, ma che non è bastata per espugnare il campo di Gran Canaria. Alla fine gli spagnoli vincono per 84-81 al termine di una partita che si è decisa nei minuti finali.

Non è bastato alla Dolomiti un clamoroso Jordan Ford. All’esordio con la maglia di Trento l’americano ha piazzato una prestazione incredibile, mettendo a referto 32 punti con un irreale 11/11 da due e 3/4 da tre punti, per un totale di 36 di valutazione. Purtroppo l’americano non è riuscito a regalare la vittoria alla formazione italiana, con Gran Canaria trascinata dai 20 punti e 8 rimbalzi di Mike Tobey.

Ottimo avvio di Trento, ma lo scatenato Tobey segna i primo otto punti degli spagnoli. Gran Canaria tocca anche il +6, ma la Dolomiti reagisce sul finale di quarto e chiude sul -1 alla prima sirena (23-22). Nel secondo quarto Ford si accende ulteriormente (saranno 16 all’intervallo) e la Dolomiti costruisce un parziale che le permette di andare avanti negli spogliatoi sul 49-45.

Al rientro dalla pausa lunga Trento soffre ancora la fisicità sotto canestro degli spagnoli. La Dolomiti segna appena sette punti in questa frazione e Gran Canaria si presenta negli ultimi dieci minuti avanti 60-56. Si gioca punto a punto, ma le triple di Shurna e Thomasson fanno malissimo ad una Trento che si affida ancora a Ford per restare in partita. A 25 secondi dalla fine Tobey strappa il rimbalzo offensivo e segna il +4 e purtroppo sull’azione successiva Ford perde palla. Per Trento è la parola fine dopo una buonissima prestazione.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GRAN CANARIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84-81 (23-22, 22-27, 15-7, 24-25)

Gran Canaria: Urbaniak, Klajajic, Conditt IV 4, Homesley 6, Albicy 8, Brussino 5, Salvo 2, Alocen 11, Pelos 9, Shurna 12, Tobey 20, Thomasson 7.

Trento: Ellis 4, Cale 5, Ford 32, Pecchia 6, Niang 5, Forray 3, Mawugbe 6, Lamb 9, Bayehe 11, Zukauskas.