Basket, Sassari batte l’Utena e conquista la finale dei preliminari di Champions League

Si è conclusa da poco la sfida tra il Banco di Sardegna Sassari e lo Juventus Utena, valevole come semifinale dei preliminari della Champions League di basket: la vittoria dei sardi vale l’approdo in finale, nella quale sfideranno i tedeschi del Bonn.

Parte subito forte la squadra di Sassari, guidata da Bendzius, che tocca il 7-0 dopo 2’ di gioco. È sempre il numero 20 dei sardi a dare spettacolo, segnando 10 punti in 5′, ma poi salgono in cattedra Sokolowski e Tambone per il +11 a 3′ dal primo stop. Controlla il finale di quarto la squadra sarda e si va al primo stop con Sassari avanti 23-14.

Prova a scappare via il Banco di Sardegna ad inizio secondo quarto, arrivando fino al +15, con l’Utena che fatica a restare in partita. Ma dopo 3′ del secondo periodo si blocca l’attacco sardo ed in pochi minuti si riapre totalmente il match, con un parziale di 12-0 per i lituani, che tornano a -2. È Bibbins a chiudere il parziale avversario e Sassari riesce a chiudere in attacco il primo tempo, andando al riposo sul 40-32, con 12 punti di Bendzius e 10 di Bibbins.

Sokoliwski riporta in doppia cifra di vantaggio i sardi ad inizio ripresa, poi la squadra guidata da Nenad Markovic allunga sul +14. Lo Juventus Utena, però, non molla e prova a restare in partita. Si resta attorno ai 10 punti di vantaggio, dunque, mentre si scavalla anche metà terzo quarto. Match molto bloccato, con le due formazioni che sbagliano diversi canestri, con un parziale di 4-3 in cinque minuti di gioco: si arriva all’ultimo stop con Sassari avanti 59-48.

Il Banco di Sardegna ad inizio ultimo quarto prova a chiudere il discorso allungando sul +16 con Tambone e Bibbins. Come nel terzo quarto, ancora faticano molto a trovare il canestro le due formazioni, e così i sardi riescono a gestire senza fatica il vantaggio. I lituani, però, non permettono a Sassari di chiudere il discorso e si riportano in singola cifra di svantaggio. Una tripla di Cappelletti rilancia la fuga sarda, ma ancora una volta l’Utena ricuce il gap e torna a -6, con ancora 3’30” da giocare. Thorpe accorcia ancora il divario, poi i lituani firmano il -2 a 51” dalla fine. A 31” dalla sirena è Bendzius a ridare fiato ai sardi, poi sbaglia Miller e dalla lunetta Sassari riallunga e chiude il discorso, vincendo 77-73 e conquistando un posto in finale.