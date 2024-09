Basket, Olimpia Milano-Venezia e Napoli-Virtus Bologna le semifinali della Supercoppa Italiana

Si alza il sipario sulla nuova stagione della Serie A di basket, con la Supercoppa Italiana che viene assegnata nel weekend alle porte antipasto della prima giornata della regular season 2024-2025 al via sabato 28 settembre. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), infatti, quattro squadre si sfidano nelle semifinali domani con vista sulla finale di domenica che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Alle ore 18:00 toccherà ai campioni d’Italia dell’Olimpia Milano scendere in campo contro l’Umana Reyer Venezia (semifinalista lo scorso anno e miglior classificata dopo le due finaliste scudetto e la vincitrice della Coppa Italia). La dirigenza meneghina ha operato attivamente sul mercato in estate, complici le partenze di giocatori che si sono ben comportati nel 2023-2024 (Shabazz Napier, Johannes Voigtmann, Maodo Lo) ma con la voglia di fare bene in Campionato ma soprattutto in Eurolega – vero obiettivo dichiarato: ranghi di capitano affidati a Shavon Shields e Giampaolo Ricci e Nikola Mirotic pronto a colpire da qualsiasi posizione, con due innesti di peso del calibro di Fabien Causeur (arrivato dal Real Madrid) e di Josh Nebo (Maccabi Tel Aviv) pronto a mostrare i muscoli sotto il ferro. Ritiratosi anche Kyle Hines, ritorna all’ombra della Madonnina Zach LeDay dopo l’esperienza al Partizan Belgrado. Anche la Reyer Venezia ha rivoluzionato e non poco il suo roster, soprattutto in cabina di regia dove hanno salutato Andrea De Nicolao e Marco Spissu sostituiti da un giovane playmaker come Davide Moretti (da Varese) ed un altro come Tyler Ennis (fresco di Coppa Italia lo scorso anno con Napoli). Gli oro-granata cercano la terza finale di Supercoppa dopo quella del 2017 e del 2019, trofeo che però non sono mai riusciti ad alzare.

Nell’altra semifinale, in programma alle ore 20:45, il Napoli Basket (vincitore della Coppa Italia) sfida la Virtus Bologna vice-campione d’Italia ma detentrice della Supercoppa dal 2022. Le V-nere puntano al tris di fronte al proprio pubblico – ricordiamo che prima di trasferirsi alla Segafredo Arena l’Unipol è stata la ‘casa’ della Virtus, nota al tempo come PalaMalaguti – così come accaduto due anni or sono. Anche sotto le ‘due Torri’ si è optato per un cambiamento importante nel roster da consegnare a Luca Banchi per affrontare la stagione 2024-2025, aumentando i chili sotto il ferro con gli arrivi di PJ Tucker dalla Reyer Venezia e soprattutto di Will Clyburn bi-campione d’Europa con l’Efes Istanbul e compagno di Tornike Shengelia ai tempi del CSKA Mosca. Marco Belinelli a 38 anni vuole continuare a trascinare i compagni, così come Daniel Hackett ben coadiuvato da Alessandro Pajola. Di fronte ci sarà una Napoli che vuole provare ancora a stupire dopo l’exploit della Coppa Italia di Torino, quando i partenopei riuscirono a piegare in finale l’Olimpia Milano sovvertendo notevolmente il pronostico. Legato a doppio filo con l’EA7 Emporio Armani è il nuovo playmaker napoletano ovvero Kevin Pangos, con coach Milicic che avrà a disposizione anche una coppia di italiani composta da Leonardo Toté (che si è ben comportato nell’ultima stagione alla Carpegna Prosciutto Pesaro poi retrocessa in A2) e da Tomas Woldetensae, che punta a ritrovare minuti e spazio dopo l’annata poco fortunata in quel di Varese.