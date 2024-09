Basket, i migliori italiani della 1a giornata di Serie A. Che duello tra Mannion e Della Valle, buon esordio di Zanelli e Totè

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Serie A di basket. Una prima giornata che ha subito offerto tanti spunti, con alcune conferme, ma anche tante belle sorprese e realtà che sono pronte a diventare protagoniste nel nostro campionato. Andiamo a vedere, però, quali sono stati i migliori giocatori italiani di questo turno appena trascorso.

MIGLIORI ITALIANI PRIMA GIORNATA SERIE A BASKET 2024-2025

Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna): dopo una finale di Supercoppa sicuramente sottotono, il capitano della Virtus risponde presente nella prima di campionato. Un esordio che presentava tante insidie quello in casa dell’ambiziosa Trapani, ma Bologna è riuscita a far sua la vittoria grazie anche ai 15 punti del Beli, molto importante specialmente nel primo tempo.

Alessandro Zanelli (Givova Scafati): tra i colpi esterni del sabato c’è stato anche quello di Scafati sul campo di Sassari. Una bella vittoria, condita anche dall’eccellente esordio in maglia Givova del play veneto, che ha messo a referto 14 punti (3/4 da tre), con anche 5 rimbalzi e 3 assist. Sicuramente una prima che fa ben sperare in ottica futura.

Amedeo Della Valle (Germani Brescia): nel festival bresciano della prima giornata non poteva mancare la firma di uno dei giocatori simbolo della Germani. Peppe Poeta, al suo esordio sulla panchina di Brescia, si affida alle certezze e la squadra lo ripaga segnando addirittura 118 punti. Grande protagonista ovviamente Della Valle, che conclude il match con 24 punti e 24 di valutazione.

Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese): nella brutta sconfitta di Varese della prima giornata, c’è comunque un luce ed è ovviamente quella del play ex Golden State Warriors. Una prestazione offensiva clamorosa quella di Nico, la migliore in termini di punti di tutta la giornata. Mannion ha chiuso con 31 punti (perfetto dalla lunetta con 11/11) e 37 di valutazione.

Leonardo Totè (Napoli Basket): non è arrivata la vittoria in casa di Pistoia, ma sicuramente l’esordio del lungo azzurro con la nuova maglia di Napoli è sicuramente stato soddisfacente. Un buon impatto sotto i tabelloni per Totè, che ha messo a referto 14 punti con 6/7 dal campo, risultando uno dei migliori tra i campani.