Basket femminile, tutte le italiane nelle rose delle squadre nel Campionato di A1 2024-2025

Non sappiamo se poterla definire una specie di situazione atipica, rivoluzionaria o che altro. Certo è che la Serie A1 2024-2025 ha vissuto tanti scossoni in un’estate sola. Andiamo a scoprire i roster della stagione 2024-2025. Annotazione: alcune società hanno indicato anche diversi nomi di facenti parte del blocco delle giovanili, mentre altre si sono limitate a riportare come roster quello in senso stretto.

FAMILA WUBER SCHIO

Il roster

1 Dorka Juhasz (193 cm; centro, Ungheria, 1999)

4 Martina Bestagno (189 cm; centro, Italia, 1990)

6 Giorgia Sottana (175 cm; play/guardia, Italia, 1988)

7 Carlotta Zanardi (173 cm; play/guardia, Italia, 2005)

8 Costanza Verona (170 cm; play, Italia, 1999)

10 Ilaria Panzera (180 cm; guardia, Italia, 2002)

13 Janelle Salaun (188 cm; ala grande, Francia, 2001)

14 Martina Crippa (178 cm; play, Italia, 1989)

18 Ivana Dojkic (175 cm; play/guardia, Croazia, 1997)

22 Olbis Andrè (192 cm; centro, Italia, 1992)

31 Jasmine Keys (187 cm; ala/centro, Italia, 1997)

33 Kitija Laksa (183 cm; ala, Lettonia, 1996)

All. Giorgios Dikaioulakos (Grecia)

UMANA REYER VENEZIA

Il roster

0 Caterina Logoh (179 cm; guardia/ala, Italia, 2003)

1 Lisa Berkani (175 cm; guardia, Francia, 1997)

3 Kamiah Smalls (178 cm; guardia, USA, 1998)

6 Matilde Villa (170 cm; play, Italia, 2004)

7 Giuditta Nicolodi (185 cm; ala, Italia, 1995)

9 Francesca Pan (183 cm; guardia/ala, Italia, 1997)

10 Dragana Stankovic (195 cm; Serbia, centro, 1995)

13 Lorela Cubaj (193 cm; centro, Italia, 1999)

15 Maria Miccoli (183 cm; ala, Italia, 1995)

19 Martina Fassina (183 cm; guardia/ala, Italia, 1999)

22 Mariella Santucci (170 cm; play, Italia, 1997)

34 Awak Kuier (195 cm; 201 cm, ala/centro, Finlandia, 2001)

All. Andrea Mazzon (Italia)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

Il roster

0 Aleksandra Ziemborska (182 cm; ala, Polonia, 2000)

3 Pallas Kunaiyi-Akpanah (188 cm; centro, Nigeria, 1997)

4 Emma Giacchetti (178 cm; play/guardia, Italia, 2007)

7 Martina Kacerik (181 cm; guardia, Italia, 1996)

9 Stefania Trimboli (176 cm; play, Italia, 1996)

10 Laura Meldere (191 cm; centro, Lettonia-Italia, 1991)

11 Blanca Quinonez (186 cm; ala, Ecuador-Italia, 2006)

12 Beatrice Ceré (182 cm, ala, Italia, 2007)

14 Sara Scalia (178 cm; USA, guardia, 2001)

15 Francesca Grande (186 cm; ala/centro, Italia, 2006)

20 Sara Madera (187 cm; ala/centro, Italia, 2000)

23 Que Morrison (171 cm; play, USA, 1998)

33 Benedetta Bocchetti (176 cm; guardia/ala, Italia, 2006)

All. Domenico “Mimmo” Sabatelli (Italia)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI

Il roster

2 Tinara Moore (189 cm; centro, USA, 1996)

3 Gina Conti (177 cm; play, Italia-USA, 1999)

9 Elin Gustavsson (188 cm; ala/centro, Svezia, 1993)

11 Anna Makurat (188 cm; ala, Polonia, 2000)

12 Valeria Trucco (191 cm; ala, Italia, 1999)

15 Beatrice Barberis (176 cm; ala, Italia,1995)

24 Jazmon Gwathmey (188 cm; guardia, USA, 1993)

27 Alessandra Orsili (170 cm; play, Italia, 2001)

33 Laura Spreafico (183 cm; guardia/ala, Italia, 1991)

55 Anastasia Conte (174 cm; play/guardia, Italia, 2000)

All. Cinzia Zanotti (Italia)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI

Il roster

1 Anne Simon (175 cm; guardia, Lussemburgo, 2000)

2 Rae Lin D’Alie (159 cm; play, Italia-USA, 1987)

3 Irene Guarise (173 cm; play/guardia, Italia, 2003)

4 Marta Squizzato (165 cm; guardia, Italia, 2007)

5 Tina Cvijanovic (180 cm; guardia/ala, Slovenia, 1998)

6 Ginevra Cedolini (185 cm; guardia/ala, Italia, 2005)

8 Martina Tau (170 cm; guardia, Italia, 2005)

9 Caterina Gilli (183 cm; ala, Italia, 2002)

10 Beatrice Del Pero (180 cm; guardia, Italia, 1999)

11 Maria Pilatone (178 cm; guardia, Italia, 2007)

12 Caterina Piatti (194 cm; ala/centro, Italia, 2006)

15 Gaia Reschiglian (170 cm; play/guardia, Italia, 2005)

16 Sara Ferraro (175 cm; play/guardia, Italia, 2003)

26 Aurora Donato (170 cm; guardia/ala, Italia, 2008)

32 Amari Robinson (183 cm; ala, USA, 2000)

51 Caitlin Bickle (185 cm; ala/centro, USA, 2000)

All. Giuseppe Piazza (Italia)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Il roster

2 Shaylee Gonzales (178 cm; guardia, USA, 2000)

4 Ana-Marija Begic (190 cm; ala, Croazia, 1994)

5 Debora Carangelo (163 cm; play, Italia, 1992)

8 Sara Toffolo (184 cm; ala, Italia, 2000)

9 Giulia Natali (176 cm; guardia, Italia, 2002)

11 Silvia Pastrello (179 cm; guardia, Italia, 2001)

12 Sparkle Taylor (178 cm; guardia/ala, USA, 1995)

15 Umo Diallo Dieng (193 cm; centro, Spagna, 1998)

18 Lucrezia Cerri (172 cm; ala, Italia, 2006)

24 Chiara Grattini (172 cm; play, Italia, 2001)

27 Giulietta Spiga Trampana (162 cm; play, Italia, 2006)

All. Antonello Restivo (Italia) – Confermato

RMB BRIXIA BASKET

Il roster

0 Sofia Balzani (play, Italia, 2010)

2 Brooke Johnson (183 cm; guardia, USA, 1996)

3 Margherita Bordiga (173 cm; guardia, Italia, 2007)

7 Elisabetta Tassinari (175 cm; guardia, Italia, 1994)

8 Marzia Tagliamento (182 cm; ala, Italia, 1996)

9 Paula Estebas (178 cm; play, Spagna, 1993)

11 Tetiana Yurkevichus (187 cm; centro, Ucraina, 1995)

13 Angelica Moreni (168 cm; play, Italia, 2003)

16 Vasiliki Louka (192 cm; centro, Grecia, 1996)

17 Lucrezia Scalvini (177 cm; guardia, Italia, 2005)

23 Anna Zucchini (168 cm; play, Italia, 2005)

25 Giulia Bongiorno (180 cm; play, Italia, 2000)

30 Gergana Ivanova (177 cm; play, Bulgaria, 1999)

33 Sofia Dell’Olio (190 cm; centro, Italia, 1998)

55 Michela Pinardi (178 cm; ala, Italia, 2003)

77 Matea Nikolic (190 cm; ala/centro, Macedonia del Nord, 2002)

All. Marco Silvestrucci (Italia) – Promosso da vice

E-WORK FAENZA

Il roster

0 Federica Franceschelli (180 cm; guardia, Italia, 1997)

1 Emilie Brzonova (181 cm; guardia, Cechia, 2006)

3 Caterina Ciuffoli (170 cm; play, Italia, 2007)

4 Sofia Milanovic (ala, Italia, 2010)

5 Anna Turel (174 cm; guardia, Italia, 2002)

6 Marie Reichert (185 cm; ala, Germania, 2001)

7 Martina Fantini (191 cm; ala, Italia, 2005)

11 Cornelia Fondren (173 cm; play, USA, 1993)

15 Angel Jackson (198 cm; centro, USA, 2001)

21 Elena Ciuffoli (centro, Italia, 2006)

22 Alice Cappellotto (171 cm; play/guardia, Italia, 2005)

24 Princess Amy Jakpa (187 cm; centro, Italia, 2004)

29 Sara Roumy (181 cm; ala, Frnacia, 2003)

30 Silvia Bernabè (178 cm; ala, Italia, 2004)

40 Laura Ceroni (guardia, Italia, 2009)

44 Rachele Porcu (165 cm; play, Italia, 1997)

99 ivona Scekic (193 cm; centro, Slovenia, 2007)

All. Paolo Seletti (Italia)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA

Il roster

1 Unique Drake (170 cm; guardia, USA, 2000)

3 Rosa Cupido (167 cm; play, Italia, 1992)

5 Sarah Seka (177 cm; ala, Italia, 2003)

7 Ana Vojtulek (190 cm; ala/centro, Croazia, 1999)

8 Francesca Baldassarre (177 cm; play, Italia, 2008)

9 Raffaella Potolicchio (165 cm; guardia, Italia, 1990)

10 Fatoumata Ndiaye (185 cm; centro, Italia, 2006)

11 Justine Nardoni (174 cm; play, Italia, 2007)

13 Fabiana Prete (174 cm; guardia, Italia, 2006)

18 Benedetta Chiovato (170 cm; play, Italia, 2006)

19 Josipa Pavic (190 cm; centro, Croazia, 1999)

21 Marie Benson (185 cm; ala/centro, USA, 1997)

22 Francesca Evangelista (175 cm; ala, Italia, 2008)

28 Giovanna Elena Smorto (178 cm; guardia, Italia, 1999)

34 Sara Livia Cavallo (168 cm; guardia, Italia, 2006)

All. Lorenzo Serventi (Italia)

MEP PELLEGRINI ALPO

Il roster

1 Erin Mathias (195 cm; centro, USA, 1995)

3 Francesca Parmesani (181 cm; guardia/ala, Italia, 1998)

7 Martina Rosignoli (176 cm; guardia, Italia, 2001)

9 Martina Spinelli (185 cm; ala grande, Italia, 2002)

10 Marta Ostojic (186 cm; ala, Croazia, 2001)

11 Ilaria Moriconi (165 cm; play, Italia, 2000)

13 Ornella Chiaretto (177 cm; guardia, Italia, 2006)

14 Giulia Mancini (172 cm; play, Italia, 2005)

19 Sofia Frustaci (176 cm; guardia, Italia, 2001)

21 Carlotta Rainis (173 cm; play, Italia, 1997)

23 Helmi Tulonen (191 cm; centro, Finlandia, 1998)

24 Serena Soglia (186 cm; centro, Italia, 2000)

All. Nicola Soave (Italia)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET

Il roster

0 Caterina Dotto (168 cm; play, Italia, 1993)

3 Sofia Marangoni (177 cm; guardia, Italia, 1995)

4 Nathalie Fontaine (188 cm; ala/centro, Svezia, 1993)

7 Nina Premasunac (187 cm; centro, Croazia, 1992)

10 Francesca Leonardi (186 cm; ala, Italia, 2002)

13 Arianna Arado (186 cm; ala/centro, Italia, 2004)

30 Beatrice Attura (170 cm; play, Italia, 1994)

33 Francesca Melchiori (174 cm; guardia, Italia, 1993)

41 Elisa Penna (186 cm; ala, Italia, 1995)

44 Valentina gatti (193 cm; centro, Italia, 1988)

81 Alaina Coastes (193 cm; centro, USA, 1995)

All. Orazio Cutugno (Italia)