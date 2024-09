Basket femminile, la Dinamo Sassari batte le greche del PAS Giannina nei preliminari di EuroCup 2024

La Dinamo Sassari non fallisce il debutto continentale in EuroCup Women 2024! Le sassaresi battono a domicilio le greche del PAS Giannina per 63-80 nell’andata dei preliminari che qualificano alla fase a gironi, in una partita dominata dalla palla a due fino alla sirena finale. Ora per le ragazze di coach Restivo la possibilità di gestire il vantaggio nella gara di ritorno in programma tra una settimana al PalaSerradimigni.

22 punti di Shaylee Gonzales e 16 di Sparkle Taylor decisive per Sassari, insieme alla doppia doppia di Debora Carangelo (12 punti ed 11 assist). Per le greche, invece, 26 punti di una mai doma Janika Griffith-Wallace e 9 di Jilian Archer.

La Dinamo prova ad imporre subito il suo ritmo, prendendo un piccolo margine in avvio con la bomba di Debora Carangelo ed i liberi di Sparkle Taylor (2-10). Il Giannina reagisce e spinta dal pubblico di casa si riporta a -1 grazie ai punti pesanti di Dourva e Griffith-Wallace (13-14). Sara Toffolo ed Umo Diallo suonano la carica per Sassari (15-21), con il piazzato di Dourva che vale il 17-21 alla prima sirena.

Janika Griffith-Wallace brucia la retina in avvio di secondo quarto per il -1 (20-23), con le sarde che rispondono prontamente grazie ai canestri di Gonzales e Toffolo (24-29). Damoulaki è perfetta dall’arco (27-29), con Giulia Natali e Shaylee Gonzales che sparano due triple consecutive per il +8 (27-35): time-out immediato Giannina, ma Sassari continua a premere sull’acceleratore a suon di bombe sfondando anche la doppia cifra di vantaggio (32-44) a meno di due minuti dal termine del parziale. Un appoggio della veterana Sarigiannidou fissa il punteggio sul 34-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Break di 6-0 delle biancoblu in apertura di ripresa (34-50), con Janika Griffith-Wallace che prova a caricarsi la squadra sulle spalle per risalire la china (43-50). Ci pensa capitan Carangelo a ristabilire il +10 dalla distanza (43-53), con le elleniche che cercano invano di impensierire le ragazze di coach Restivo: Sarigiannidou fa 2/2 dalla lunetta (45-55), ma Diallo attacca benissimo il ferro (45-57). Ma è ancora Debora Carangelo a rendersi protagonista con quattro punti in fila per il +14 (47-61) a -1’46” dal termine del terzo quarto. Ci pensa Sparkle Taylor a piazzare il canestro del 47-63 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva la Dinamo Sassari tocca il massimo vantaggio a +16 con la bomba di Sara Toffolo (49-66). Il PAS Giannina non riesce più ad impensierire le sarde, che non intendono calare l’intensità e continuano ad incrementare il margine toccando anche il +20 dopo il 2+1 di Sparkle Taylor (51-71). Timido sussulto delle padrone di casa con Griffith-Wallace (57-73), con Taylor che replica prontamente con la stessa moneta (57-76) avvicinando sempre di più la Dinamo alla vittoria esterna. Un piazzato di Debora Carangelo ed i liberi di Griffith-Wallace valgono il 63-80 con cui Sassari espugna Giannina e mette un’ipoteca importante sulla qualificazione alla fase a gironi dell’EuroCup 2024!