Basket femminile, esordio vincente per Villafranca in Serie A1. Netto successo per Campobasso su Sassari

Prima giornata della Serie A1 di basket femminile 2024 completata da poco, inaugurata con il tradizionale Opening Day che quest’anno si è svolgo a Genova: riepiloghiamo brevemente quanto accaduto nelle due partite di quest’oggi.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-MEP PELLEGRINI ALPO 59-63

L’Alpo Villafranca (Verona) vince all’esordio in Serie A1! Le venete sorprendono infatti la PB63 Battipaglia per 59-63 alla prima partita da neo-promosse. L’Alpo inizia benissimo (1-5), con Battipaglia che grazie ad un parziale di 5-0 mette la freccia (8-7). Vojtulek tiene le campane a +4 (14-10), con Soglia che riporta l’Alpo a -2 alla prima sirena (16-14). Nel parziale seguente le neo-promosse provano ad aumentare l’intensità e tornano avanti (21-23), toccando anche la doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di Moriconi e Frustaci (23-33). L’O.ME.P.S. accusa il colpo e limita parzilmente i danni prima dell’intervallo lungo (29-36). Break di Battipaglia in avvio di ripresa (34-36), con Ostojic che sblocca la squadra di una frazione di Villafranca dall’arco (35-39). Cupido pareggia i conti dalla lunetta (39-39), con la partita che torna sul filo dell’equilibrio all’ultima pausa breve (46-47). Nella frazione conclusiva l’Alpo trova un mini-parziale di 8-0 per rifiatare (46-55), ma Battipaglia non molla e si rifà sotto (52-55). Mathias e Frustaci segnano i liberi per il 59-63 con cui l’Alpo inizia nel migliore dei modi la stagione in Serie A1!

TOP SCORER

Battipaglia: Cupido 16, Seka 14, Benson 11

Villafranca: Moriconi e Mathias 16, Ostojic 10

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-DINAMO SASSARI WOMEN 73-45

La Molisana Magnolia Campobasso non trema alla prima giornata, battendo la Dinamo Sassari col punteggio di 73-45 in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale. Le molisane partono subito forte (9-3), con Sassari che cerca di rimanere in scia (14-10). Tre triple in fila di Scalia e Morrison danno il +11 a Campobasso (23-12), con Taylor che appoggia per il 23-17 dopo 10’. Nel secondo quarto la Magnolia ristabilisce il +11 (28-17), con la Dinamo che fatica a contenere l’offensiva delle avversarie e cede di schianto ritrovandosi alla pausa di metà partita sotto di ventuno lunghezze (42-21) con solo quattro punti segnati nel parziale. Nella ripresa Campobasso, forte dell’importante margine accumulato, inizia a giocare già col cronometro respingendo gli assalti delle sarde (47-29). Taylor accenna una reazione per Sassari (54-35), con due liberi di Trimboli che valgono il 56-35 alla terza sirena. Nel quarto conclusivo La Molisana aggiorna costantemente il massimo vantaggio toccando anche il +25 (60-35), con Pastrello che brucia la retina dall’arco per battere un colpo (60-38). Vittoria oramai in cassaforte per Campobasso, con i due punti di Scalia che valgono il 73-45 con cui si chiude la seconda sfida di oggi.

TOP SCORER

Campobasso: Scalia 18, Ziemborska 16, Kunaiyi-Akpanag 12

Sassari: Taylor 19, Toffolo e Diallo Dieng 6