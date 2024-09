Basket, Brescia si aggiudica il derby lombardo con Varese in Serie A. Bene anche Pistoia contro Napoli

Si sono completate da poco le ultime due sfide della prima giornata della Serie A di basket 2024 ovvero il derby lombardo Brescia-Varese e Pistoia-Napoli: andiamo a fare un breve recap di queste partite che hanno chiuso il primo weekend tricolore della palla a spicchi.

GERMANI BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 118-94

La Germani Brescia inizia nel migliore dei modi la nuova stagione regalando subito al neo-allenatore ‘Peppe’ Poeta una vittoria nella sfida tutta lombarda contro l’Openjobmetis Varese per 118-94. Avvio equilibrato con le due squadre che si danno battaglia punto a punto (7-8), ma la Germani alza i giri del proprio motore con un break firmato Rivers-Della Valle per il +10 (23-13) con due protagonisti della sfida. Harris suona la carica per i biancorossi che ritornano a contatto (25-20), con l’appoggio di Cournooh che vale il 29-24 con cui si chiude il primo quarto. Nella seconda frazione Brescia ancora una mini-fuga, con Nico Mannion (31 punti alla fine per il playmaker della Nazionale) che tiene Varese in scia (32-29). Burnell e Bilan riportano i padroni di casa a +6 (40-34), con Gabe Brown che non ci sta per il -1 (40-39). Salgono ancora le percentuali realizzative, con la Germani che ristabilisce il +10 (57-47). Ci pensa Hands in penetrazione a tenere l’Openjobmetis sotto la doppia cifra di svantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (57-49). Nella ripresa la Leonessa tiene un margine di sicurezza sugli ospiti (65-54), con gli uomini di coach Mandole che non riescono ad avvicinarsi abbastanza per impensierire la squadra di coach Poeta: Miro Bilan sfrutta benissimo il piede perno ed appoggia il +17 a metà parziale (78-61), con Varese che arriva a concedere oltre novanta punti all’ultima pausa breve (93-75) senza però poter contrastare l’attacco biancoblu. Nel quarto conclusivo Brescia sfonda anche quota cento punti segnati con Bilan (doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi) e la schiacciata di Rivers (24 punti per lui) che fa esplodere il PalaLeonessa (103-82), mentre l’Openjobmetis cerca di limitare il più possibile i danni: con la vittoria oramai sicura, la Germani si congeda col punteggio finale di 118-94 per il primo sigillo di ‘Peppe’ Poeta da Head Coach!

TOP SCORER

Brescia: Bilan 25, Della Valle e Rivers 24

Varese: Mannion 31, Hands e Harris 17

ESTRA PISTOIA-NAPOLI BASKET 88-82

Anche l’Estra Pistoia rispetta il fattore campo al debutto nella Serie A 2024, piegando la resistenza del Napoli Basket per 88-82. I toscani iniziano forte (6-2), con Napoli che prende le misure e si avvicina (11-8). Toté appoggia per il -1 (11-10), con Manning Jr. che spara la tripla del sorpasso (13-15). Silins risponde alla stessa maniera per il contro-sorpasso Estra (19-15), con Rowan che tiene Pistoia a +8 (26-18). Un altro canestro pesante di Silins ed i liberi di Dreznjak valgono il 31-26 con cui si conclude il primo quarto. Nel secondo parziale Pistoia mantiene due possessi pieni di vantaggio (34-28), con Zach Copeland che segna dall’arco per il nuovo -4 (39-35). Forrest e Della Rosa fanno saltare il pubblico del PalaEstra con due triple in fila (48-38), con i liberi di Brajkovic e Rowan che fissano il punteggio sul 58-45 prima di andare negli spogliatoi per la pausa lunga. Nella ripresa Napoli prova a risalire la china (58-52), con Leonardo Toté che appoggia per il -6 (60-54). Brajkovic segna col tap-in (62-56), ma i partenopei hanno un altro piglio rispetto al primo tempo e mettono pressione ai toscani con Manning Jr. sul finire di terzo quarto per il -3 (68-65). Nell’ultima frazione i campani tentano il tutto per tutto ritornando ancora a -1 (70-69), con Pistoia che batte un colpo con Silins e Childs per respirare (74-69). Gli uomini di coach Milicic non intendono alzare bandiera bianca e rimangono a -3 (76-73), ma Childs è chirurgico dalla lunetta (82-75). Williams si carica la squadra sulle spalle e riporta Napoli a -3 con solo due minuti rimasti sul cronometro (82-79), ma due liberi di Silins e la tripla successiva sembrano essere una sentenza per la vittoria di Pistoia (87-79). Un 2/2 di Kevin Pangos a cronometro fermo vale il 88-82 con cui l’Estra Pistoia vince alla prima giornata di fronte al pubblico amico!

TOP SCORER

Pistoia: Silins 2, Forrest 19, Roman 17

Napoli: Toté 14, Copeland e Manning Jr. 13