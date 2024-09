Basket, Bologna espugna Trapani nell’esordio della Serie A. Vittorie esterne anche di Trento e Scafati

Salta completamente il fattore campo nei tre anticipi della prima giornata della Serie A di basket. C’era grande attesa per la sfida tra la neopromossa Trapani e la Virtus Bologna. Le attese sono state confermate, con la squadra di Banchi che si è imposta per 89-88 al termine di una partita combattutissima. Belinelli (15 punti e miglior marcatore per le V nere) e compagni vanno anche sul +17 nel secondo quarto, ma Trapani ha la forza di rimontare e addirittura è avanti di cinque a quattro minuti dalla fine. Ci pensa Cordinier e Pajola a guidare la rimonta virtussina, con una Trapani che cede solo nel finale nonostante un Justin Robinson da 27 punti.

La giornata si era aperta con la vittoria della Dolomiti Energia Trento sul campo della Unahotels Reggio Emilia per 92-76. Una prestazione decisamente convincente della squadra di Galbiati, che parte subito forte e poi controlla la sfida. Protagonista Anthony Lamb con 21 punti e anche Jordan Ford, 17 punti, che si conferma d0po l’ottimo esordio in EuroCup. A Reggio Emilia non sono bastati i 19 punti di Jaylen Barford.

La terza ed ultima vittoria in trasferta è quella della Givova Scafati, che vince in casa della Dinamo Sassari. Finisce 97-86 per i campani, che segnano 34 punti nell’ultimo quarto, dove costruiscono il parziale decisivo con le triple di Elijah Stewart (16 punti) e Paulius Sorokas (22 punti). A Sassari non basta un fenomenale Michal Sokolowski da 30 punti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – DOLIMITI ENERGIA TRENTO 76-92 (16-24, 23-22, 22-25, 15-21)

Reggio Emilia: Barford 19, Gombauld 14, Faye 11

Trento: Lamb 21, Ford 17, Mawugbe 10

TRAPANI SHARK – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-89 (25-29, 16-21, 20-19, 27-20)

Trapani: Robinson 27, Alibegovic 14, Yeboah 13

Bologna: Belinelli 15, Cordinier 13, Morgan 11

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GIVOVA SCAFATI 86-97 (21-22, 16-19, 23-22, 26-34)

Sassari: Sokolowski 30, Fobbs 16, Bendzius 14

Scafati: Sorokas 22, Gray 16, Stewart 16