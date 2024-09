La Francia si è imposta nelle finali delle Women’s Series 2024 di basket 3×3 che si sono tenute in questi due giorni a Hangzhou, in Cina. La selezione transalpina, in una finale che non ha brillato per bellezza, ha sconfitto per 15-12 la selezione dei Paesi Bassi con un roster composto da Anna Ngo Ndjock, Marie Mané, Hortense Limouzin e Marie-Eve Paget.

Sulla strada per la vittoria, la Francia ha eliminato anche l’Italia, che dopo un ottimo primo girone era riuscita a collocarsi direttamente in semifinale avendo vinto il raggruppamento. Per le transalpine prima il 18-6 sulla Cina Under 24 e poi il 15-11 sulle azzurre, che hanno avuto 5 punti a testa da Stefania Trimboli e Maria Miccoli, uno da Laura Spreafico e nessuno da Chiara Consolini.

Bisogna però dire che si è trattato di un match che avrebbe potuto subire un tipo di evoluzione diversa, dal momento che fino a un minuto e poco meno dalla fine l’Italia, pur rimanendo molto spesso indietro, si è trovata sull’11-12. Due canestri di Ngo Ndjock e Limouzin nel finale hanno chiuso le speranze azzurre.

Nell’altra metà del tabellone, il Canada aveva eliminato la Cina Under 23, per poi doversi arrendere al team olandese in quella che è risultata indubbiamente essere la migliore partita della giornata odierna.