Per la prima volta le Women’s Series si vanno a concludere con delle vere e proprie finali a otto squadre, quelle che si giocheranno a Hangzhou, in Cina. L’Italia, attraverso il quinto posto della classifica generale, è riuscita a conquistare la qualificazione a questo evento.

Andrea Capobianco, che è sempre alla guida del relativo settore, ha deciso di portare per le giornate di oggi e domani Chiara Consolini, Laura Spreafico, Maria Miccoli e Stefania Trimboli, fondamentalmente l’ossatura della squadra nazionale dei giorni attuali.

L’Italia comincerà il proprio cammino nel girone con Canada, Spagna e Cina Under 24, che è quello A. Del B, invece, fanno parte Paesi Bassi, Francia, Cechia e Cina Under 23. Per il format, invece, la situazione è quella usuale dell’evento.

In sostanza, le prime due di ambo i raggruppamenti sono direttamente qualificate per le semifinali. Seconde e terze, invece, si sfidano in quarti incrociati; il tutto naturalmente prima della finale. L’Italia arriva con alle spalle la vittoria di Gabala, il terzo posto di Orleans, il quarto di Pristina, i quinti di Baku e Marsiglia e il settimo di Bordeaux, per un totale di 370 punti.