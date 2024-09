L’Italia si è qualificata per le semifinali delle finali delle Women’s Series di basket 3×3. La squadra azzurra, a Hangzhou, è riuscita a ottenere due vittorie e una sconfitta nel girone di qualificazione, e per tale motivo si è riuscita a collocare al primo posto dello stesso.

Il tutto è accaduto dopo che, alla prima sfida del primo giorno, è arrivata la sconfitta contro la Spagna per 21-14; una Spagna che, va detto, ha portato un roster a forte trazione olimpica. Le azzurre, poi, si sono imposte sulla Cina Under 24 con un netto 21-12.

La vera sorpresa, però, la squadra di Andrea Capobianco l’ha messa a segno nei confronti del Canada, formazione di indubbia forza con le sorelle Plouffe al loro interno. 18-15 il finale, e se nella partita di mezzo Spreafico era stata la protagonista, qui lo sono diventate Consolini e Trimboli.

Stanti così le cose, l’Italia in semifinale affronterà la vincente del confronto tra Francia e Cina Under 24, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono i Paesi Bassi, che dovranno vedersela con una tra Canada e Cina Under 23.