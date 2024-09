ATP Tokyo, Fritz e il gruppo ‘Laver Cup’ eliminati. Solo Shelton si salva, Rune agli ottavi

Una lunga giornata è andata in archivio a Tokyo (Giappone). Nel torneo ATP500 il tutto si è concluso all’una di notte locali per via della pioggia che è andata un po’ a complicare le cose nel corso della sfida tra Casper Ruud (n.9 del mondo) e l’australiano Jordan Thompson (n.29 ATP). Una sfida che ha sorriso all’aussie con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 al cospetto di un Ruud meno lucido e probabilmente un po’ provato dalla Laver Cup che non gli ha permesso di avvicinarsi al meglio possibile a questo evento.

E così sarà Thompson a proseguire nell’avventura nipponica, affrontando uno che in Giappone hanno imparato a conoscere piuttosto bene, ovvero Kei Nishikori. L’ex n.4 del mondo (attualmente n.200) ha sconfitto il croato Marin Cilic (n.373 ATP), in quella che fu la Finale degli US Open 2014. Un confronto dal sapore vintage, vinto dal giapponese con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Si diceva degli effetti della Laver Cup, a pagare il fio da questo punto di vista sono stati in diversi. Oltre a Ruud, i nomi eccellenti sono stati quelli di Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe e Alejandro Tabilo. Il californiano (n.1 del seeding) si è arreso alla verve del giovane francese Arthur Fils (n.24 ATP), a segno con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Il transalpino giocherà quindi contro Matteo Berrettini negli ottavi di finale. Niente da fare anche per Tsitsipas (n.12 del mondo) contro il qualificato americano Alex Michelsen (n.49 ATP): 4-6 6-1 6-2 lo score in favore dello statunitense. Negli ottavi Michelsen se la vedrà contro l’australiano Chris O’Connell (n.79 ATP), a segno contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.35 del mondo) per 6-4 7-6 (5).

Sconfitta anche per Tiafoe (n.15 del mondo) contro l’altro americano Brandon Nakashima (n.36 del ranking), uscito vittorioso con lo score di 7-5 6-3. Quest’ultimo nel prossimo turno giocherà contro il francese Ugo Humbert. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Tabilo (n.22 ATP) contro il danese Holger Rune (n.14 ATP), che in tre set ha avuto la meglio (6-2 5-7 6-4). Negli ottavi ci sarà l’incrocio con il giapponese Yoshihito Nishioka (n.59 del mondo), impostosi al termine di un’autentica battaglia contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 ATP) durata oltre tre ore di gioco (7-6 (5) 3-6 7-6 (5)). Solo Ben Shelton ha saputo sfuggire alla mattanza che ha colpito chi era Berlino. Il detentore del titolo (n.17 del ranking) ha regolato l’altro statunitense Reilly Opelka 3-6 6-1 6-4 e nel prossimo round giocherà contro l’argentino Mariano Navone.

Da segnalare in casa Italia le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Il ligure (n.33 ATP) non ha potuto nulla contro l’americano Tommy Paul (n.13 ATP), che giocherà contro il ceco Machac negli ottavi. Stesso destino di Bellucci (n.103 del ranking) opposto al britannico Jack Draper (n.20 ATP), a segno per 6-4 6-2. Draper sarà il prossimo avversario del polacco Hubi Hurkacz (n.2 del seeding).