ATP Tokyo, definito l’avversario di Berrettini al 1° turno. C’è il sapore di Coppa Davis…

Per uno strano scherzo del destino sarà Botic Van de Zandschulp l’avversario di Matteo Berrettini al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2024. Il romano scenderà in campo domani sul cemento dell’Ariake Colosseum per cominciare la sua tournée asiatica dieci giorni dopo il suo ultimo match disputato, proprio contro il 28enne olandese a Casalecchio di Reno nel girone di Coppa Davis.

Il sorteggio del main draw nipponico si è svolto ieri, ma Berrettini ha scoperto solamente nelle ultime ore il nome del suo rivale perché proveniente dalle qualificazioni (terminate oggi). Van de Zandschulp, per accedere al tabellone principale, ha dovuto sconfiggere infatti il padrone di casa Yosuke Watanuki ed il giovane pesarese Luca Nardi venendo poi abbinato al finalista di Wimbledon 2021.

I precedenti sorridono all’azzurro, che ha sempre battuto il neerlandese nei tre scontri diretti ufficiali andati in scena negli ultimi anni. Il primo confronto risale al secondo turno dei Championships 2021 con il successo in tre set di Berrettini 6-3 6-4 7-6, mentre nel 2022 ebbe la meglio sempre sull’erba in semifinale al Queen’s per 6-4 6-3. Come detto in precedenza, l’ultimo testa a testa si è svolto il 15 settembre sul veloce indoor dell’Unipol Arena con il trionfo in volata di Matteo in rimonta per 3-6 6-4 6-4.