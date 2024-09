ATP Hangzhou, sorteggiato il tabellone con tre italiani. Rune prima testa di serie

Luca Nardi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi saranno tra i protagonisti del torneo ATP 250 di Hangzhou, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 18 al 25 settembre. Luca Nardi, numero 87 del mondo, se la dovrà vedere per la seconda volta in carriera contro l’ungherese Fabian Marozsan: incontro ostico con il numero 49 del ranking ATP, in palio l’accesso al secondo turno da disputare contro l’australiano Rinky Hijikata o il bosniaco Damir Dzumhur, per poi un potenziale quarto di finale contro lo statunitense Brandon Nakashima (gode di un bye, poi sfiderà uno tra Wu e un qualificato).

Luca Nardi potrebbe guadagnarsi la semifinale da disputare teoricamente con il danese Holger Rune, testa di serie numero 1 del seeding, che godrà di un bye prima di sfidare l’indiano Sumit Nagal o un qualificato e poi il giapponese Yoshihito Nishioka (che dovrà prestare la massima attenzione all’eterno croato Marin Cilic).

Mattia Bellucci, numero 108 del giocherà, giocherà contro il russo Aslan Karatsev per meritarsi la sfida contro il padrone di casa Zhizhen Zhang o un qualificato, con la prospettiva di un quarto di finale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (numero 3 del tabellone). Possibile un derby italiano in semifinale: Luciano Darderi, testa di serie numero 5, esordirà contro il kazako Mikhail Kukushkin, poi potrebbe avere un altro ostacolo kazako (Alexander Shevchenko, favorito su un qualificato) prima del teorico quarto con il russo Karen Khachanov.

TABELLONE ATP 250 HANGZHOU

Holger Rune BYE

Sumit Nagal vs qualificato

Marin Cilic vs Zachary Svajda

Maximilian Marterer vs Yoshihito Nishioka

Brandon Nakashima BYE

Yibig Wu vs qualificato

Rinky Hijikata vs Damir Dzumhur

Luca Nardi vs Fabian Marozsan

—

Zhizhen Zhang vs qualificato

Aslan Karatsev vs Mattia Bellucci

Corentin Moutet vs Roberto Carballes Baena

Tomas Martin Etcheverry BYE

Luciano Darderi vs Mikhail Kukushkin

Alexander Shevchenko vs qualificato

Yunchaokete Bu vs Hugo Gaston

Karen Khachanov BYE