ATP Hangzhou 2024, risultati 18 settembre: Marin Cilic rimonta e supera Zachary Svajda

Vanno in scena tre incontri per gli Hangzhou Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: oltre alle sconfitte dei due azzurri scesi in campo quest’oggi, Luca Nardi e Luciano Darderi, si registra la vittoria del croato Marin Cilic.

Luca Nardi cede alla testa di serie numero 7, il magiaro Fábián Marozsán, che si impone con il netto score di 6-0 6-2, mentre Luciano Darderi, accreditato del numero 5 del seeding, viene superato dal kazako Mikhail Kukushkin, che la spunta con il punteggio di 6-3 6-4.

Nell’ultimo incontro in programma, infine, la wild card croata Marin Čilić, attualmente al numero 777 del ranking ATP, impiega due ore esatte di gioco per avere ragione dello statunitense Zachary Svajda, numero 135 della classifica mondiale, rimontato e battuto con lo score di 5-7 6-3 6-0.

ATP 250 HANGZHOU 2024 – RISULTATI 18 SETTEMBRE

Marin Čilić (Croazia, WC) b. Zachary Svajda (Stati Uniti) 5-7 6-3 6-0

Fábián Marozsán (Ungheria, 7) b. Luca Nardi (Italia) 6-0 6-2

Mikhail Kukushkin (Kazakistan) b. Luciano Darderi (Italia, 5) 6-3 6-4