WTA Hua Hin 2024, Laura Siegemund vince dopo oltre 4 ore, poi la pioggia blocca il programma

Un match lungo oltre 4 ore, poi la pioggia: viene completato soltanto uno dei quattro ottavi di finale in programma ai Thailand Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Hua Hin. L’unica tennista già ai quarti di finale è la tedesca Laura Siegemund.

Nell’unico match di giornata ad essere completato servono 4 ore e 9 minuti di gioco alla teutonica Laura Siegemund per avere ragione della numero 5 del seeding, la cinese Xiyu Wang, piegata in tre lunghi set con lo score di 7-6 (3) 4-6 7-6 (1).

Nel secondo match di giornata, infatti, la sospensione per pioggia arriva dopo 21 minuti: la sfida tra qualificate, al momento dello stop vedeva la neerlandese Arianne Hartono in vantaggio per 2-1 nel primo set, ma al servizio c’era la cinese Xinyu Gao e lo score nel quarto gioco era sul 15-15. Dopo diverse ore di attesa arriva lo spostamento a domani.

Rinviati senza neppure avere modo di iniziare gli altri due match previsti: domani, oltre agli altri quattro incontri già in programma ed a quello sospeso oggi, si giocheranno anche le sfide tra l’argentina Nadia Podoroska e la numero 2 del tabellone, la ceca Kateřina Siniaková, e tra la testa di serie numero 6, la statunitense Katie Volynets e la slovena Tamara Zidanšek.

WTA HUA HIN – RISULTATI 18 SETTEMBRE

Ottavi di finale

Laura Siegemund (Germania) b. Xiyu Wang (Cina, 5) 7-6 (3) 4-6 7-6 (1) 4.09

Xinyu Gao (Cina, Q) c. Arianne Hartono (Paesi Bassi, Q) 1-2 *15-15 sospesa e rinviata 0.21

Nadia Podoroska (Argentina) c. Kateřina Siniaková (Cechia, 2) rinviata a domani

Katie Volynets (Stati Uniti, 6) c. Tamara Zidanšek (Slovenia) rinviata a domani