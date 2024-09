ATP Hangzhou 2024: Luciano Darderi battuto da Kukushkin, il kazako vince sul circuito maggiore dopo un anno

Luciano Darderi esce subito dall’ATP 250 di Hangzhou. In Cina, di fronte a un campo centrale pressoché vuoto (ed è un grosso problema di larga parte dei tornei cinesi), il classe 2002 deve cedere di fronte all’esperienza di Mikhail Kukushkin, che vince così la sua prima partita in un tabellone principale ATP nell’intero 2024. Il kazako non riusciva a cogliere un successo sul circuito maggiore dal Masters 1000 di Shanghai 2023, quando batté il francese Alexandre Muller in tre set. Stavolta ce la fa in due: 6-3 6-4.

Il primo game somiglia al festival dell’errore di Kukushkin: Darderi non deve praticamente far nulla per conquistare il break di vantaggio. Il kazako, però, si riprende rapidamente e si riporta sul 2-2, e soprattutto riesce a entrare davvero nel match. Seguono tre game lottati, c’è anche una palla del 4-3 e servizio per l’italiano, ma è l’esperto originario di Volgograd che sfrutta un passaggio a vuoto di Darderi per salire sul 5-3 strappandogli la battuta a zero. Pochi minuti e il set è chiuso.

Il secondo parziale vede Kukushkin proseguire in una generale superiorità di gioco rispetto a Darderi, che appare con risorse decisamente limitate rispetto al suo solito. Una giornata complessa, nella quale va sotto di un altro break, poi chiama medical timeout, quindi riesce a recuperare fino al 4-4. Parrebbe un nuovo inizio, è solo un fuoco di paglia nel quale il kazako trova migliori forze per involarsi verso la chiusura del match.

Nonostante gli otto ace, Darderi non trova buona continuità al servizio, dove chiude con un 7/25 (28%) di punti vinti con la seconda che lascia quantomeno interdetti (non che vada tanto meglio Kukushkin con il 42%). Ora per lui la trasferta di Tokyo e poi quella di Shanghai, prima di rientrare in Europa, direzione Stoccolma.