Atletica, pletora di stelle alle finali di Diamond League. Tamberi per il terzo sigillo, torna Iapichino

La stagione della grande atletica giunge al termine con le Finali della Diamond League, in programma il 13 e 14 settembre a Bruxelles (Belgio). Due serate da non perdere con il massimo circuito internazionale itinerante, si assegnano i diamantoni e lo spettacolo si preannuncia particolarmente interessante: sono gare secche, chi le vince conquista il super premio senza considerare i risultati pregressi.

Spiccano stelle assolute come lo svedese Armand Duplantis (a caccia dell’ennesimo record del mondo nel salto con l’asta), il norvegese Jakob Ingebrigtsen (che punta al primato mondiale dei 1500 metri), il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri), la velocista Julien Alfred (Campionessa Olimpica dei 100 metri), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto) e la keniana Faith Kipyegon (dominatrice dei 1400 metri). Otto italiani saranno della partita.

Gianmarco Tamberi ha sciolto le riserve dopo la vittoria a Bellinzona e sarà della partita. Il Campione del Mondo e Campione d’Europa di salto in alto sfiderà lo statunitense Shelby McEwen (argento ai Giochi), il sudcoreano Woo Sang-hyeok, l’ucraino Oleh Doroshchuk, il giamaicano Romaine Beckford e il belga Thomas Carmoy: obiettivo il terzo diamantone della carriera. Per Leonardo Fabbri ci sarà sempre lo scoglio chiamato Ryan Crouser nel getto del peso, dove vedremo all’opera i primi sei delle Olimpiadi. Larissa Iapichino tornerà in gioco per la prima volta dopo il quarto posto delle Olimpiadi e sfiderà la statunitense Jasmine Moore (bronzo a cinque cerchi) nel salto in lungo.

Mattia Furlani sarà impegnato nel salto in lungo affrontando tutti i grandi rivali incontrati nel corso di una stagione stellare condita da bronzo olimpico, argento europeo, argento mondiale indoor: il greco pigliatutto Miltiadis Tentoglou, i tre giamaicani Wayne Pinnock, Carey McLeod, Tajay Gayle, lo svizzero Simon Ehammer. Lorenzo Simonelli non se la dovrà vedere con lo statunitense Grant Holloway, ma il Campione d’Europa dei 110 ostacoli incrocerà l’argento olimpico Daniel Roberts e il francese Sasha Zhoya.

Nel salto triplo Dariya Derkach sfiderà la giamaicana Shanieka Ricketts (argento olimpico) e la statunitense Jasmine Moore. In gara anche Roberta Bruni nel salto con l’asta (l’australiana Nina Kennedy è la favorita) e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli (si sfidano l’olandese Femke Bol e la statunitense Anna Cockrell).