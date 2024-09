Atletica oggi in tv, Diamond League Bruxelles 2024: orari 14 settembre, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 14 settembre (a partire dalle ore 18.50) va in seconda la seconda e ultima parte delle Finali della Diamond League: il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera giunge al suo epilogo con una serata davvero imperdibile a Bruxelles (Belgio), dove verranno messi in palio gli ultimi diamantoni e gli annessi 30.000 dollari di premio per i vincitori di ogni specialità. Si preannuncia grande spettacolo al Memorial Van Damme, dove vedremo all’opera anche cinque italiani.

Gianmarco Tamberi andrà a caccia del terzo diamante della carriera nel salto in alto dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022. Leonardo Fabbri proverà a pungere nel getto del peso, dove fronteggerà nuovamente Ryan Crouser e Joe Kovacs. Larissa Iapichino farà il proprio ritorno in gara dopo il quarto posto alle Olimpiadi e ha i mezzi per ben esprimersi nel salto in lungo. Impegnata anche Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e Roberta Bruni nel salto con l’asta.

Tra i big stranieri impegnati in questa serata frizzante spicca sicuramente il botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico dei 200 metri che vuole chiudere con il botto una stagione da favola.. Da seguire anche l’olandese Femke Bol, grande favorita sui 400 ostacoli e attesa dal duello con la statunitense Anna Cockrell.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming delle finali di Diamond League che si disputano oggi (sabato 14 settembre) a Bruxelles. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale dalle ore 18.50.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE OGGI

Sabato 14 settembre

18.52 Tiro del giavellotto femminile

19.28 Salto triplo maschile

19.32 Getto del peso maschile

19.51 Salto con l’asta femminile

20.04 400 ostacoli maschile

20.17 200 metri femminile

20.20 Salto in alto maschile

20.22 Tiro del giavellotto maschile

20.27 3000 siepi femminile

20.46 100 ostacoli femminile

20.52 Salto in lungo femminile

20.54 1500 metri femminile

21.07 200 metri maschile

21.18 5000 metri femminile

21.40 800 metri maschile

21.52 400 ostacoli femminile

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 18.50.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Leonardo Fabbri.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE): Roberta Bruni.

SALTO IN ALTO (MASCHILE): Gianmarco Tamberi.

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE): Larissa Iapichino.

400 OSTACOLI (FEMMINILE): Ayomide Folorunso.