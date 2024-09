Atletica, Maxcel Amo Manu cade nelle batterie dei 200 metri T64

Non sono state delle Paralimpiadi così fortunate per l’azzurro Maxcel Amo Manu nell’atletica leggera. Il forte atleta nostrano, tra i grandi favoriti nei 100 metri della categoria T64 a Parigi, era scivolato al via nell’atto conclusivo, perdendo di fatto la possibilità di lottare per l’oro contro il costaricano Sherman Isidro Guity, a segno con il tempo di 10.65.

Manu, comunque, è riuscito con grinta e determinazione a prendersi l’argento con il tempo di 10.76. Oggi lo ritrovavamo nelle batterie dei 200 metri in corsia 9 e le motivazioni per ottenere un bel risultato c’erano.

Nella heat vinta dal sudafricano Mpuelelo Mhlong (22.92) davanti all’olandese Levi Vloet (23.03) e al neozelandese Mitchell Joynt (23.20), il nostro portacolori è incappato in una caduta, percorrendo la consueta curva di questa distanza.

Si spera che l’episodio non abbia avuto conseguenze sull’atleta, in una giornata in cui l’Italia vuol recitare un ruolo da protagonista anche in altre gare.