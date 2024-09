Angelo Binaghi: “Il TAS sancirà l’innocenza di Sinner, già assolto da tre organi indipendenti”

Jannik Sinner dovrà fare fronte a un processo sportivo: la WADA ha infatti presentato ricorso al TAS di Losanna in merito alla positività al Clostebol riscontrata al tennista italiano durante il mese di marzo al Masters 1000 di Indian Wells. Nel prossimo mese si dovrà formare il Collegio Arbitrale con tre giudici (uno nominato dalla WADA, uno dal TAS e uno dal giocatore) e bisognerà poi attendere almeno tre mesi per il verdetto (ma potrebbero trascorrerne anche sei).

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, si è dichiarato estremamente ottimista: “Abbiamo grande fiducia nell’organo (il TAS) che dovrà porre la parola fine sul caso. Poiché Sinner ha dalla sua non soltanto l’evidenza dei fatti ma anche l’assoluzione da parte di ben tre organi indipendenti. Sono sicuro che l’unico effetto dell’appello della Wada sarà positivo, perché sancirà l’innocenza del ragazzo e metterà fine una volta per tutte a questa vicenda restituendoci un campione nel pieno della sua serenità“.

Jannik Sinner si era pronunciato in conferenza stampa: “Il ricorso? Beh, non possiamo controllare tutto, no? Ovviamente sono molto deluso e anche sorpreso da questo appello, a dire il vero, perché abbiamo avuto tre perizie. Tutte e tre sono state a mio favore. A dire il vero non me l’aspettavo. L’ho saputo sapevo un paio di giorni fa, che avrebbero fatto appello, che oggi sarebbe diventato ufficiale, quindi…“.