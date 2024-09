A che ora Sinner-Draper oggi, US Open 2024: programma, tv, streaming

Jannik Sinner va a caccia della seconda finale Slam in carriera, la prima agli US Open. Per arrivarci, dovrà superare un rivale che, in realtà, è anche suo amico, tra i migliori che ha sul circuito, il britannico Jack Draper, alla prima volta assoluta a un penultimo atto nei quattro tornei maggiori.

Sono in molti ormai a dare Sinner per favorito assoluto per la vittoria finale, ma mancano ancora due partite. E vanno affrontate con attenzione. In particolare, questa con Draper a livello professionistico ha un unico precedente che rivelò al mondo il talento del britannico: al Queen’s, nel 2021, fu lui a vincere in due tie-break a livello di primo turno. Ora è tutto diverso, ma per il londinese c’è un’ottima condizione derivata da un percorso sfavillante. Certo, Jannik non è da meno: è un enorme carico di fiducia quello che ha dopo aver battuto il russo Daniil Medvedev. Particolare la collocazione oraria, con l’inversione delle semifinali rispetto ai giorni di svolgimento dei quarti. Normale, visto che l’altra è un derby USA. Per l’Italia un’occasione enorme di continuare a sorridere in chiave Slam, in una strada aperta proprio ieri da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Il match tra Jannik Sinner e Jack Draper si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), nonché per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-DRAPER, US OPEN 2024 OGGI

Venerdì 6 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT) [7]-Mladenovic (FRA)/S. Zhang (CHN) – Finale doppio femminile

Ore 21:00 Sinner (ITA) [1]-Draper (GBR) [25] – Semifinale maschile – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Ore 1:00 Fritz (USA) [12]-Tiafoe (USA) [20] – Semifinale maschile

PROGRAMMA SINNER-DRAPER, US OPEN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro, canale 64 digitale terrestre e 212 Sky), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: sito di SuperTennis e per gli abbonati su SuperTenniX, SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport