A che ora Luna Rossa-Orient Express oggi: programma, tv, streaming. Sarà la volta buona?

Oggi giovedì 5 settembre Luna Rossa tornerà in acqua a Barcellona per proseguire il secondo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo la cancellazione del programma di ieri a causa del maltempo, il sodalizio italiano è pronto per essere grande protagonista, anche se resta vivo il ricordo del fulmine che si è abbattuto nei pressi della barca in occasione della regata vinta contro Team New Zealand un paio di giorni fa.

Gli uomini dello skipper Max Sirena svettano in testa alla classifica generale con quattro vittorie all’attivo, martedì pomeriggio hanno surclassato il Defender e oggi (seconda regata a partire dalle ore 14.00) se la dovranno vedere contro i francesi di Orient Express. James Spithill e compagni partiranno con i favori del pronotico e punteranno a conquistare il quinto successo consecutivo, utile per rafforzare il primo posto in classifica che permetterà di scegliere l’avversario da affrontare in semifinale.

Si inizierà attorno alle ore 14.45 se non ci saranno rinvii dovuti a vento troppo leggero o ad altri problemi. Il programma sarà aperto dall’incrocio tra INEOS Britannia e American Magic, ovvero seconda e terza forza della classifica generale: il risultato del testa a testa sarà importante anche per Luna Rossa, che a fine giornata potrebbe anche trovarsi sul +2 nei confronti delle immediate inseguitrici. La giornata sarà chiusa da Alinghi-American Magic e dal doppio impegno di Team New Zealand contro INEOS Britannia e Orient Express.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa contro Orient Express, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup oggi (giovedì 5 settembre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI IN LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 5 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Alinghi vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Orient Express vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.