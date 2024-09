A che ora Luna Rossa-Orient Express oggi: programma preciso, tv, streaming

Oggi mercoledì 4 settembre Luna Rossa tornerà in acqua a Barcellona per proseguire il secondo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano svetta in testa alla classifica generale con quattro vittorie all’attivo, ieri ha sconfitto il Defender in una regata spettacolare che però non assegnava punti.

Gli uomini dello skipper Max Sirena sono attesi da un impegno di grande importanza. Nella seconda regata del pomeriggio Luna Rossa se la dovrà vedere con Orient Express: Team Prada Pirelli partirà con i favori del pronostico contro i francesi e punta a conquistare la quinta vittoria consecutiva.

Sarà la seconda regata a partire dalle ore 14.00, dunque si inizierà attorno alle ore 14.45 se non ci saranno rinvii dovuti a vento troppo leggero o ad altri problemi. Ad aprire il programma l’atteso incrocio tra INEOS Britannia e American Magic, ovvero seconda e terza forza della classifica generale. La giornata sarà chiusa da Alinghi-American Magic e INEOS Britannia-New Zealand.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della regata di Luna Rossa, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup oggi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LUNA ROSSA OGGI IN LOUIS VUITTON CUP

Mercoledì 4 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Alinghi vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.