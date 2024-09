Louis Vuitton Cup 2024, cancellato il programma di oggi per il maltempo

Niente agonismo quest’oggi nelle acque di Barcellona (Spagna), sede del secondo round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà l’equipaggio sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la tanto ambita America’s Cup.

Dopo il rinvio di due regate deciso già ieri, il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare tutte le gare che dovevano disputarsi oggi. Una competizione che attualmente vede Luna Rossa in testa alla classifica generale con quattro vittorie all’attivo. Le intenzioni sono quelle di riprendere nella giornata di domani, 5 settembre, quando verrà rischedulato il programma.

Una decisione da parte della giuria che si giustifica per le condizioni meteorologiche sfavorevoli delle ultime ore. Il riferimento è anche a quanto accaduto ieri, nella regata vinta da Luna Rossa contro New Zealand, citando il quasi ribaltamento dell’imbarcazione del Team Prada Pirelli e il fulmine caduto in mare a pochissima distanza.

Pertanto, per la sicurezza degli equipaggi si è optato per l’annullamento del programma odierno. Chiaramente, gli organizzatori confidano in un miglioramento del meteo al fine di garantire uno sviluppo regolare delle regate.