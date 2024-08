WTA Toronto 2024, Jessica Pegula piega Amanda Anisimova in finale e vince il torneo

Jessica Pegula vince il derby statunitense con Amanda Anisimova e si aggiudica il National Bank Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 andato in scena a Toronto, in Canada: la numero 3 del seeding conquista il titolo piegando in finale la connazionale con lo score di 6-3 2-6 6-1, maturato in un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set Pegula parte bene ed opera il break a trenta nel game d’apertura, sciupando poi un’altra palla break nel quinto game per volare sul 4-1 pesante. Anisimova resta in scia all’avversaria, ma la testa di serie numero 3 risulta ingiocabile al servizio: Pegula in quattro turni in battuta concede appena un quindici, con un doppio fallo, all’avversaria, poi nel nono gioco si procura due set point e già alla prima occasione chiude sul 6-3 in 28′.

Cambia il canovaccio nella seconda frazione, con Pegula che manca tre break point consecutivi nel secondo game e nel terzo è lei a cedere la battuta a trenta. Anisimova non concede occasioni di rientro alla connazionale, anzi nel settimo gioco opera un nuovo break a trenta, che vale il 5-2 pesante e la manda a servire per il set. Nell’ottavo gioco Anisimova cancella anche un break point prima di spuntarla ai vantaggi per il 6-3 in 33′.

Nella partita decisiva varia ancora lo spartito e Pegula è travolgente: parziale di 16 punti a 3 in apertura di set ed in un battibaleno il punteggio indica il 4-0, in virtù degli strappi a quindici nel secondo gioco ed a zero nel quarto. Pegula ai vantaggi trova il 5-0, ed a seguire, sempre ai vantaggi, Anisimova evita lo 0-6. Siamo però ai titoli di coda del torneo: la numero 3 del tabellone alla terza occasione centra il 6-1 in 29′ che le consegna il titolo.

Le statistiche premiano Pegula, la quale vince 84 punti contro i 61 dell’avversaria, convertendo quattro delle dieci palle break avute a disposizione e facendo la differenza rispetto ad Anisimova soprattutto con la prima in campo, con la quale vince il 79% dei punti giocati contro il 56% della connazionale.