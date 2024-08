WTA Toronto 2024: fioccano i forfait. Non ci saranno neanche Swiatek e Paolini

Com’era normale e logico immaginare, si alza assai il numero di forfait dal WTA 1000 di Toronto, che seguirà immediatamente le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del primo dei due importanti tornei di inizio stagione sul veloce nordamericano (l’altro è Cincinnati) che portano verso gli US Open.

La scia è fondamentalmente la stessa che si vede per Montreal, con il Masters 1000 maschile. Nel caso di Toronto, la questione riguarda varie tra le giocatrici di rilievo in questo momento. Non ci sarà la numero 1 al mondo Iga Swiatek, considerando che la polacca è stata impegnata fino a ieri a Parigi prendendosi un bronzo felice e amaro insieme, e non vedremo neppure Jasmine Paolini, la numero 5, che chiuderà l’intero programma del tennis insieme a Sara Errani, contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider (russe in quota neutrale), domani con la finale per l’oro di doppio femminile.

Non ci saranno neppure Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova, con le due ceche che arrivano una da Olimpiadi andate non come avrebbe voluto e l’altra ferma per infortunio. I motivi di salute continuano a fermare Elena Rybakina, con la kazaka che non era neanche partita per la capitale francese.

Varie e differenti, invece, le ragioni dei forfait di Danielle Collins, Maria Sakkari e Caroline Garcia. L’americana è arrivata fino ai quarti in singolare a Parigi, dove poi si è ritirata con strascichi finali con Swiatek, la greca non è riuscita a ritrovare i lampi dei tempi migliori e la francese, invece, è uscita subito.