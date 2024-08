WTA Monterrey 2024: Lulu Sun continua a sognare, sarà finale contro Linda Noskova

La finale del torneo WTA di Monterrey sarà tra Lulu Sun e Linda Noskova. In ogni caso ci sarà una nuova vincitrice nel circuito maggiore, visto che la neozelandese ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale, mentre la ceca aveva perso entrambe le finali giocate finora ad Adelaide e Praga.

Una battaglia clamorosa quella tra Lulu Sun ed Ekaterina Alexandrova. Alla fine la numero 57 della classifica mondiale ha superato la russa in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Nel primo set è decisivo il break di Sun nell’undicesimo game, mentre nel secondo è Alexandrova a togliere il servizio all’avversaria nel sesto gioco. Nel terzo non ci sono break e si arriva al tie-break, con la russa che annulla tre match point consecutivi dal 3-6, ma al quarto Sun riesce a chiudere 8-6, regalandosi la prima finale.

Combattuta anche la seconda semifinale tra Linda Noskova ed Emma Navarro. La ceca si è imposta sull’americana in due set per 7-6 7-5 dopo due ore di gioco. Nel primo set si va al tie-break, con la numero 35 del mondo che riesce a chiudere sul 9-7 dopo che aveva mancato tre set point. Nel secondo, invece, parte meglio Navarro con il break in apertura, ma Noskova rimonta e sale 4-2. La ceca subisce il controbreak immediato, ma nell’undicesimo gare ritorna avanti di un break e questa volta riesce a chiudere sul 7-5, volando in finale.

RISULTATI WTA MONTERREY 2024 (24 AGOSTO)

Sun (Nzl) b. Alexandrova (Rus) 7-5 3-6 7-6

Noskova (Cze) b. Navarro (Usa) 7-6 7-5