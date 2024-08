WTA Monterrey 2024: Carlé avanti a sorpresa, Osorio ok su Tomljanovic

Comincia, per quel che riguarda il tabellone principale, il cammino del WTA 500 di Monterrey, uno dei due ultimi eventi che vanno a precedere gli US Open, che si prenderanno tutto il palcoscenico tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Nel torneo messicano, dove è tradizione che si possano anche avere match che finiscono a orari italiani mattinieri (è il caso di quello di Elisabetta Cocciaretto, per dirne una), il colpo principale lo mette a segno l’argentina Maria Lourdes Carlé, che rimonta in modo spettacolare la russa Veronika Kudermetova in tre set.

Nondimeno, altra storia perlomeno particolare da segnalare: l’ucraina Kateryna Volodko, che abbiamo imparato negli anni passati a conoscere come Bondarenko (assieme alla sorella Alona), si deve fermare con la lucky loser israeliana Lina Glushko, sorella della più nota Julia che entrò in passato nelle prime 80.

A uscire di scena è anche l’australiana Ajla Tomljanovic, per la quale l’avvicinamento a New York è più un punto di domanda che altro. A batterla la colombiana Camila Osorio, che sta anche lei cercando di risalire in tutti i modi la classifica e non solo.

WTA 500 MONTERREY 2024: RISULTATI PRIMI TURNI

Sun (NZL)-Paquet (FRA) 7-6(3) 6-3

Carlé (ARG)-Kudermetova [8] 1-6 7-5 6-4

L. Glushko (ISR)-Volodko (UKR) [Q] 6-3 3-6 6-3

Osorio (COL)-Tomljanovic (AUS) 6-2 7-6(3)

Avanesyan (ARM)-Cocciaretto (ITA) [WC] 7-6(6) 6-1