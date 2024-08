WTA Cleveland 2024, risultati 20 agosto: agli ottavi Haddad Maia e Siniakova, eliminata Fernandez

Si completa il primo turno del Tennis in the Land 2024, torneo di categoria WTA 250: il tabellone, ormai orfano di azzurre, vede andare in scena sette incontri, con l’esordio delle prime tre teste di serie. Avanzano la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la ceca Katerina Siniakova, mentre viene eliminata la canadese Leylah Fernandez.

La numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, regola la qualificata elvetica Viktorija Golubic con lo score di 6-3 7-5, mentre la testa di serie numero 3, la ceca Katerina Siniakova, vince in rimonta contro la qualificata nipponica Sayaka Ishii, battuta col punteggio di 6-7 (5) 6-3 7-6 (5).

La lucky loser belga Greet Minnen batte la romena Jaqueline Cristian con lo score di 6-3 7-6 (5), mentre l’impresa di giornata è della qualificata romena Ana Bogdan, che rimonta ed elimina la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 2, col punteggio di 1-6 7-6 (2) 6-2.

Vittoria in rimonta per la qualificata iberica Jessica Bouzas Maneiro, che batte la francese Varvara Gracheva per 4-6 6-3 6-2, mentre la spagnola Sara Sorribes Tormo elimina la cinese Wang Yafan per 6-4 6-1, infine la testa di serie numero 6, la statunitense Peyton Stearns, supera la nipponica Moyuka Uchijima per 6-0 1-6 6-1.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 20 AGOSTO

Beatriz Haddad Maia (Brasile, 1) b. Viktorija Golubic (Svizzera, Q) 6-3 7-5

Katerina Siniaková (Cechia, 3) b. Sayaka Ishii (Giappone, Q) 6-7 (5) 6-3 7-6 (5)

Jessica Bouzas Maneiro (Spagna, Q) b. Varvara Gracheva (Francia) 4-6 6-3 6-2

Sara Sorribes Tormo (Spagna) b. Wang Yafan (Cina) 6-4 6-1

Peyton Stearns (Stati Uniti, 6) b. Moyuka Uchijima (Giappone) 6-0 1-6 6-1

Greet Minnen (Belgio, LL) b. Jaqueline Cristian (Romania) 6-3 7-6 (5)

Ana Bogdan (Romania, Q) b. Leylah Fernandez (Canada, 2) 1-6 7-6 (2) 6-2