US Open 2024, Lucrezia Stefanini piega Emiliana Arango e supera il primo turno delle qualificazioni

Lucrezia Stefanini stacca il pass per il secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2024 di tennis: l’azzurra nel match d’esordio del tabellone cadetto piega la colombiana Emiliana Arango, numero 30 del seeding, con lo score di 6-3 4-6 6-1, maturato in due ore e quarantadue minuti di gioco. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla wild card statunitense Julieta Pareja.

Nel primo set l’azzurra annulla tre palle break in apertura, poi strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi del secondo gioco. Scambio di break a 15 tra terzo e quarto game, poi l’azzurra tiene il servizio ed allunga sul 4-1 non pesante. Stefanini strappa ancora il servizio alla sudamericana, va a servire per il set ma Arango recupera uno dei due break di ritardo ed accorcia fino al 3-5. L’italiana va nuovamente a servire per il parziale e questa volta tiene la battuta a zero per il 6-3 in 44 minuti.

Nella seconda partita praticamente tutti i game, ad eccezione di un paio nella fase centrale del set, sono lunghi e combattuti: si registrano quattro break nei primi quattro giochi, poi però la colombiana allunga con lo strappo ai vantaggi dell’ottavo game. Nel gioco successivo, lungo 24 punti, Stefanini annulla 6 set point ed alla quarta occasione ottiene il controbreak. Nel decimo game, però, l’azzurra va sotto 0-40, annulla altri tre set point, ma alla decima occasione complessiva la colombiana chiude sul 6-4 dopo 73′ di gioco.

Nella frazione decisiva c’è uno scambio di break in avvio, poi dall’1-1 Stefanini prende il comando delle operazioni, mostrandosi più cinica nei punti importanti: l’azzurra centra lo strappo a 30 nel terzo game e poi conferma l’allungo, portandosi sul 3-1. La sudamericana cede ancora il servizio a 15 e l’italiana va sul 4-1 pesante, poi gli ultimi due game si risolvono ai vantaggi: Stefanini nel sesto annulla un break point e poi va sul 5-1, infine nel settimo strappa nuovamente la battuta all’avversaria e vince per 6-1 in tre quarti d’ora.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 112 punti contro i 97 dell’avversaria, sfruttando 10 delle 18 palle break avute a disposizione e cancellandone 12 delle 19 concesse. Stefanini mette più prime in campo, 78% contro 68%, ed ha una miglior resa sia con la prima, 53%-48%, sia con la seconda, 41%-34%. Nei complessivi 13 turni in battuta a testa, la colombiana è costretta a giocare al servizio 11 punti in più rispetto all’azzurra, 110-99.