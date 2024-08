US Open 2024, sorteggio tabellone femminile: Paolini pesca Andreescu, Errani con Bucsa

È stato sorteggiato il tabellone del torneo di singolare femminile degli US Open 2024 di tennis, ultimo Slam stagionale: cinque le azzurre presenti nel main draw, ma in casa Italia l’urna non è stata particolarmente amica della numero 5 del seeding, Jasmine Paolini, che al primo turno affronterà la wild card canadese Bianca Andreescu.

L’unica testa di serie italiana si trova nella parte alta del tabellone, così come Elisabetta Cocciaretto, la quale esordirà contro l’ucraina Kateryna Baindl, e Sara Errani, che al primo turno incontrerà la spagnola Cristina Bucșa. Nella parte bassa ci sono, invece, Martina Trevisan, opposta alla statunitense Taylor Townsend, e Lucia Bronzetti, sorteggiata contro la neozelandese Lulu Sun.

Gli ipotetici quarti di finale vedrebbero nella prima parte del main draw la polacca Iga Swiatek (1) sfidare la statunitense Jessica Pegula (6) e la kazaka Elena Rybakina (4) affrontare l’azzurra Jasmine Paolini (5), e nella seconda parte la ceca Barbora Krejcikova (8) incrociare la statunitense Coco Gauff (3) e la cinese Zheng Qinwen (7) vedersela con la bielorussa Aryna Sabalenka (2).

TABELLONE FEMMINILE US OPEN 2024

Iga Świątek (1)-(Q)

Daria Saville-(Q)

Elisabetta Cocciaretto-Kateryna Baindl

Taylah Preston (WC)-Anastasia Pavlyuchenkova (25)

Mirra Andreeva (21)-Camila Osorio

Shuai Zhang-Ashlyn Krueger

(Q)-Marie Bouzková

Qiang Wang-Liudmila Samsonova (16)

Danielle Collins (11)-Caroline Dolehide

Cristina Bucșa-Sara Errani

Anna Karolína Schmiedlová-Clara Tauson

Nadia Podoroska-Diana Shnaider (18)

Katie Boulter (31)-(Q)

Jéssica Bouzas Maneiro-Petra Martić

Emma Raducanu-Sofia Kenin

Shelby Rogers-Jessica Pegula (6)

Elena Rybakina (4)-(Q)

Elise Mertens-Saisai Zheng

Caroline Wozniacki-(Q)

Renata Zarazúa-Caroline Garcia (28)

Beatriz Haddad Maia (22)-Elina Avanesyan

Sara Sorribes Tormo-Alexa Noel (WC)

Anna Bondár-Bernarda Pera

Lauren Davis-Anna Kalinskaya (15)

Jeļena Ostapenko (10)-Naomi Osaka(WC)

Karolína Muchová-Katie Volynets

Brenda Fruhvirtová-(Q)

Anastasia Potapova-Leylah Fernandez (23)

Yulia Putintseva (30)-Linda Nosková

Xinyu Wang-(Q)

Mayar Sherif-Karolína Plíšková

Bianca Andreescu (WC)-Jasmine Paolini (5)

Barbora Krejčíková (8)-(Q)

Julia Grabher-(Q)

Martina Trevisan-Taylor Townsend

Viktorija Golubic-Paula Badosa (26)

Victoria Azarenka (20)-(Q)

Clara Burel-Sloane Stephens

Diane Parry-Xiyu Wang

Yafan Wang-Maria Sakkari (9)

Emma Navarro (13)-Anna Blinkova

Ana Bogdan-Arantxa Rus

Chloé Paquet (WC)-Harriet Dart

McCartney Kessler (WC)-Marta Kostyuk (19)

Elina Svitolina (27)-María Loures Carlé

Océane Dodin-Anhelina Kalinina

Tatjana Maria-(Q)

Varvara Gracheva-Coco Gauff (3)

Qinwen Zheng (7)-Amanda Anisimova (WC)

Erika Andreeva-Yue Yuan

Tamara Korpatsch-Moyuka Uchijima

Jule Niemeier-Dayana Yastremska (32)

Donna Vekić (24)-(Q)

Greet Minnen-Magdalena Fręch

Peyton Stearns-Lesia Tsurenko

Jaqueline Cristian-Daria Kasatkina (12)

Madison Keys (14)-Kateřina Siniaková

(Q)-Laura Siegemund

Ajla Tomljanović-(Q)

Veronika Kudermetova-Ons Jabeur (17)

Ekaterina Alexandrova (29)-Viktoriya Tomova

Magda Linette-Iva Jovic (WC)

Lulu Sun-Lucia Bronzetti

(Q)-Aryna Sabalenka (2)