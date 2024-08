WTA Cleveland 2024: avanti Xinyu Wang e le teste di serie, fuori Bronzetti e Trevisan

Si è chiusa nella notte la prima giornata del torneo WTA 250 di Cleveland, uno dei due appuntamenti che precedono direttamente gli US Open nel panorama femminile. Evento, questo, con una durata ancor più ridotta rispetto al normale uso, dato che il tabellone principale si snoda su sei giorni senza anticipo alla domenica dei primi turni e con chiusura al sabato, come per tutti i tornei pre-Slam.

Non si può dire che il Tennis in the Land porti una particolare fortuna alle italiane. Al Nautica Entertainment Complex della seconda più popolosa città sul lago Erie escono infatti subito di scena Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Per l’una era forse possibile girare il match nel secondo set con l’olandese Arantxa Rus, soprattutto all’inizio, per l’altra, opposta alla spagnola Cristina Bucsa, c’è il rimpianto di un 4-1 di vantaggio sprecato proprio nel secondo parziale.

Non si può dire ci siano risultati a sorpresa; semmai, una certa lotta arriva nella sessione serale, quando Sofia Kenin fa una fatica importante a battere Katie Volynets in un confronto tutto a stelle e strisce vinto per 6-2 2-6 7-5. In quota USA va avanti, in ulteriore derby (tra wild card) McCartney Kessler, venticinquenne affacciatasi solo ora tra le big.

Per il resto, avanti senza patemi le teste di serie impegnate nella giornata, dalla bulgara Viktoriya Tomova alla già citata Kenin, dalla cinese Xinyu Wang alla russa Anastasia Potapova. Nel martedì di Cleveland si completeranno i primi turni con gli esordi della numero 1 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, e della campionessa del 2023, la spagnola Sara Sorribes Tormo.

WTA 250 CLEVELAND 2024: RISULTATI PRIMI TURNI

Bucsa (ESP)-Trevisan (ITA) 6-2 6-4

Burel (FRA)-Kalieva (USA) [LL] 6-3 6-2

Kenin (USA) [8]-Volynets (USA) 6-2 2-6 7-5

Tomova (BUL) [7]-Davis (USA) [WC] 6-1 6-4

Rus (NED)-Bronzetti (ITA) 6-3 7-6(4)

Kessler (USA) [WC]-Scott (USA) [WC] 6-1 4-6 6-4

Xinyu Wang (CHN) [4]-Blinkova 6-1 6-4

Potapova [5]-Parry (FRA) 6-3 6-2

Tauson (DEN)-Schmiedlova (SVK) 3-6 6-3 6-2