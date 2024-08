WTA Cincinnati, Swiatek e Sabalenka senza problemi, fuori Zheng, Badosa prosegue la rinascita

Giornata di ottavi di finale e con alcuni doppi turni per il WTA 1000 di Cincinnati sul cemento di Mason, in Ohio. Jessica Pegula e Anastasia Pavlyuchenkova sono sopravvissute al doppio impegno giornaliero e si sono qualificate per i quarti di finale.

La giocatrice di Buffalo, vincitrice la scorsa settimana a Montreal, ha vinto in rimonta contro Karolina Muchova con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 uscendo molto bene alla distanza, per poi battere nella serata americana nel derby Taylor Townsend con un netto 6-2 6-3. Pegula troverà Leylah Fernandez che ha sconfitto un po’ a sorpresa con un netto 6-1 6-4 la russa Diana Shnaider che era in grande spolvero.

Grande giornata anche per Anastasia Pavlyuchenkova: la finalista del Roland Garros 2021 ha iniziato in mattinata superando Caroline Wozniacki 7-5 6-4 e chiudendo ciò che era rimasto in sospeso dal giorno prima, poi nella nottata italiana ha eliminato la campionessa olimpica Zheng Qinwen con un perentorio 7-5 6-1 in poco più di un’ora e un quarto. Ai quarti si troverà di fronte Paula Badosa che non ha avuto problemi a eliminare con un doppio 6-4 Yulia Putintseva.

Nessun problema invece per Iga Swiatek che, in apertura di giornata, è passata sopra a Marta Kostyuk con un nettissimo 6-2 6-2 e troverà sulla sua strada Mirra Andreeva che ha battuto in rimonta Jasmine Paolini. Pochi problemi anche per l’altra favorita, ossia Aryna Sabalenka: la bielorussa ha sconfitto Elina Svitolina 7-5 6-2 e troverà Liudmila Samsonova, autrice di una bella rimonta contro Elina Avanesyan (4-6 6-0 6-3 lo score)