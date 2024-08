WTA Cincinnati, Lucia Bronzetti e Martin Trevisan al turno decisivo delle qualificazioni. Eliminata Errani

Due vittorie e una sconfitta: è questo il bilancio in casa italiana del primo turno delle qualificazioni del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani sono state impegnate per conquistare l’accesso al main draw.

Bronzetti (n.64 del ranking) si è imposta contro la wild card canadese, Marina Stakusic (n.160 del ranking), con il punteggio di 6-3 6-7 (6) 6-2. Perso male il secondo parziale, la romagnola ha saputo resettare e nel prossimo round giocherà contro la neozelandese Sun e non sarà un incrocio semplice, considerando quanto di buono fatto dalla tennista oceanica ultimamente. Viene in mente la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon.

Vittoria anche per Trevisan (n.79 del mondo) contro l’australiana Arina Rodionova (n.118 WTA). Dominato il primo set 6-1, la toscana si è un po’ smarrita nella seconda frazione e ha permesso alla rivale di pareggiare i conti sul 6-4. Nel terzo set grande equilibrio e il tie-break ha sorriso all’azzurra sullo score di 7-2. La giocatrice italiana se la vedrà contro la statunitense Robin Montgomery (wild card), a sorpresa vittoriosa contro la spagnola Cristina Bucsa (n.60 del ranking) per 4-6 6-4 6-0.

Niente da fare, invece, per Errani. Dopo il magico trionfo olimpico in doppio con Jasmine Paolini, che tra l’altro disputerà questo torneo partendo chiaramente dal tabellone principale, Sarita non ha trovato le energie per contrastare la cinese Wang Yafan (n.72 WTA), a segno per 6-3 6-0.