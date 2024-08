WTA Cincinnati, Aryna Sabalenka regola in due set una combattiva Elisabetta Cocciaretto

Aryna Sabalenka rispetta il pronostico e batte in due set Elisabetta Cocciaretto al secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati: la bielorussa, numero 3 del tabellone, vince con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. La marchigiana ha provato a lottare con tutte le sue armi, ha giocato un match più che dignitoso, ma non è bastato. Ora Sabalenka affronterà agli ottavi di finale Elina Svitolina in una sfida che può essere molto interessante.

Sempre Cocciaretto colei che è stata costretta a fare gli straordinari sulla sua battuta: nel quarto gioco ha la forza di risalire da 0-40, annullare un complessivo di quattro palle break cercando in queste situazioni di mettere i piedi in campo, di giocare d’anticipo e imporre il suo gioco. Nel sesto gioco però arriva il break della numero 3 del mondo che è poi pressoché impeccabile al servizio per chiudere il primo set sul 6-3.

Cocciaretto che ha continuato a giocare un match coraggioso e a viso aperto anche nel secondo set, ha sfruttato una Sabalenka con esattamente paziente e centrata all’inizio del secondo parziale per procurarsi tre palle break, annullate prontamente dalla giocatrice di Minsk. Break che per Sabalenka è arrivato nel gioco successivo ed è stato mantenuto fino alla fine, malgrado la marchigiana abbia annullato egregiamente due match point sul 3-5. La campionessa degli Australian Open chiude con due ace e risolve la pratica.

Sabalenka che è stata estremamente efficace specie al servizio: 62% di prime in campo e l’89% di resa, con tre palle break salvate su tre. Molte più difficoltà per Cocciaretto che ha concesso ben dieci palle break annullandone otto, ma raccogliendo solo il 42% dalla seconda di servizio.