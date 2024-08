WTA Cincinnati 2024, risultati 14 agosto: Swiatek-Kostyuk agli ottavi, eliminata Lucia Bronzetti

Nella seconda giornata di incontri del torneo WTA 1000 di Cincinnati si completa il primo turno con gli ultimi dodici incontri e scatta il secondo, con i primi due match dei sedicesimi: in casa Italia va annotata la sconfitta di Lucia Bronzetti, che cede il passo, nello scontro tra lucky loser, alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, vittoriosa in tre set con lo score di 6-4 3-6 7-6 (1).

Nelle altre sfide del primo turno la russa Mirra Andreeva elimina la statunitense Emma Navarro con un duplice 6-2, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova regola la cinese Wang Xinyu con un doppio 6-4, infine la ceca Karolina Muchova supera l’ucraina Dayana Yastremska per 7-6 (6) 6-2.

Il derby statunitense va a Taylor Townsend, che rimonta Caroline Dolehide per 3-6 6-4 7-6 (7), mentre la russa Diana Shnaider elimina la cinese Shuai Zhang per 6-1 6-4. La canadese Leylah Fernandez supera l’altra cinese Yuan Yue per 3-6 6-4 6-3, infine la polacca Magdalena Frech batte la ceca Marie Bouzkova per 3-6 6-4 6-3.

La danese Caroline Wozniacki regola l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-2 6-4, mentre la russa Anastasia Pavlyuchenkova rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia per 4-6 7-6 (4) 6-3. La russa Anna Kalinskaya supera la ceca Katerina Siniaková per 1-6 6-2 6-3, infine l’iberica Paula Badosa elimina la statunitense Peyton Stearns per 6-2 7-5.

Negli unici due match validi per il secondo turno, infine, la polacca Iga Swiatek piega in tre set la francese Varvara Gracheva con lo score di 6-0 6-7 (8) 6-2, mentre l’ucraina Marta Kostyuk regola in due partite la neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 6-3 7-5.

WTA 1000 CINCINNATI – RISULTATI 14 AGOSTO

Primo turno

Mirra Andreeva batte Emma Navarro 6-2 6-2

Jessica Bouzas Maneiro b. Lucia Bronzetti 6-4 3-6 7-6 (1)

Liudmila Samsonova batte Wang Xinyu 6-4 6-4

Karolina Muchova contro Dayana Yastremska 7-6 (6) 6-2

Taylor Townsend batte Caroline Dolehide 3-6 6-4 7-6 (7)

Diana Shnaider batte Shuai Zhang 6-1 6-4

Leylah Fernandez batte Yuan Yue 3-6 6-4 6-3

Magdalena Frech b. Marie Bouzkova 3-6 6-4 6-3

Caroline Wozniacki b. Anhelina Kalinina 6-2 6-4

Anastasia Pavlyuchenkova contro Beatriz Haddad Maia 4-6 7-6 (4) 6-3

Anna Kalinskaya batte Katerina Siniaková 1-6 6-2 6-3

Paula Badosa batte Peyton Stearns 6-2 7-5

Secondo turno

Iga Swiatek b. Varvara Gracheva 6-0 6-7 (8) 6-2

Marta Kostyuk b. Lulu Sun 6-3 7-5