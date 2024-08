WTA Cincinnati 2024, risultati 13 agosto: avanti Svitolina e Pliskova, eliminate Andreescu e Noskova

Si apre il torneo WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti: in scena i primi 12 incontri del primo turno, che si completerà oggi, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia si registra la vittoria dell’unica azzurra in campo, Elisabetta Cocciaretto, che piega la qualificata statunitense Robin Montgomery per 7-5 4-6 6-3.

La qualificata transalpina Varvara Gracheva elimina l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-3 2-6 7-6 (5), mentre la qualificata neozelandese Lulu Sun regola la ceca Linda Noskova con lo score di 6-4 7-6 (4), infine l’ucraina Marta Kostyuk, numero 15 del seeding, piega la belga Elise Mertens per 6-4 2-6 6-4.

La ceca Karolina Pliskova batte la bulgara Viktoriya Tomova con un duplice 7-6 (3), mentre la russa Anastasia Potapova supera la transalpina Clara Burel per 6-4 2-6 6-1, infine l’ucraina Elina Svitolina rimonta la qualificata cinese Wang Yafan con lo score di 5-7 6-3 6-2.

La polacca Magda Linette rimonta e batte la britannica Katie Boulter per 2-6 6-0 7-5, mentre la lucky loser armena Elina Avanesyan elimina la wild card canadese Bianca Andreescu con lo score di 6-4 7-5, infine il derby russo va alla numero 9 del seeding, Daria Kasatkina, che batte la connazionale Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-2.

La qualificata statunitense Ashlyn Krueger supera in rimonta la testa di serie numero 16, la croata Donna Vekic, battuta con lo score di 5-7 7-6 (4) 6-2, infine la kazaka Yulia Putintseva elimina la qualificata britannica Harriet Dart col punteggio di 4-6 6-0 6-1.

WTA 1000 CINCINNATI – RISULTATI 13 AGOSTO

Varvara Gracheva b. Ajla Tomljanovic 6-3 2-6 7-6 (5)

Lulu Sun b. Linda Noskova 6-4 7-6 (4)

Marta Kostyuk b. Elise Mertens 6-4 2-6 6-4

Karolina Pliskova b. Viktoriya Tomova 7-6 (3) 7-6 (3)

Anastasia Potapova b. Clara Burel 6-4 2-6 6-1

Elisabetta Cocciaretto b. Robin Montgomery 7-5 4-6 6-3

Elina Svitolina b. Wang Yafan 5-7 6-3 6-2

Magda Linette b. Katie Boulter 2-6 6-0 7-5

Elina Avanesyan b. Bianca Andreescu 6-4 7-5

Daria Kasatkina b. Ekaterina Alexandrova 6-4 6-2

Ashlyn Krueger b. Donna Vekic 5-7 7-6 (4) 6-2

Yulia Putintseva b. Harriet Dart 4-6 6-0 6-1