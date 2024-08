WEC, Porsche apre le danze nella FP1 di Austin

Inizia ufficialmente con la prima sessione di prove libere il week-end della Lone Star Le Mans, sesto atto del FIA World Endurance Championship 2024. Il North America torna protagonista questo fine settimana, il Circuit of The Americas rientra nei piani del Mondiale dopo una breve pausa che durava dal febbraio del 2020.

Porsche Penske Motorsport n. 6 ha siglato il best lap durante la FP1, l’australiano ha beffato nel finale la Ferrari 499P AF Corse n. 83 p di Robert Kubica e la Porsche 963 n. 38 Hertz JOTA di Oliver Rasmussen. Bene anche le Ferrari ufficiali, rispettivamente in quarta e quinta piazza con la n. 50 e la n. 51. Insegue Cadillac Racing n. 2, mentre si colloca solamente in 10ma piazza la Toyota n. 7.

VISTA AF Corse Ferrari n. 55 sorride, invece, in LMGT3 con Alessio Rovera. Il lombardo ha preceduto le due Ford Mustang di Proton Competition e le due Chevrolet Corvette di TF Sport, mentre dobbiamo scendere fino in nona posizione per trovare la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi.

Nel pomeriggio locale, la notte italiana, la FP2, mentre domani si terranno la breve FP3 e successivamente le qualifiche in vista della gara di domenica 1 settembre prevista per le ore 20.00 italiane (in diretta su Discovery + e Sky Sport).