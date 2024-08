Vuelta a España 2024, tappa di oggi (30 agosto): percorso, orari, tv. Arrivo in salita durissimo

Adesso si fa sul serio: weekend intensissimo alla Vuelta a España 2024, si va verso la fine della seconda settimana ed iniziano le grandi salite. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tredicesima tappa con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

175.6 chilometri da Lugo a Puerto de Ancares con 3700 metri di dislivello. Dopo pochi chilometri si affronterà subito il GPM di terza categoria dell’Alto Campo de Abre (5 km al 5.8% di pendenza media). Discesa, poi un lungo falsopiano che porterà alle pendici del seconda categoria dell’Alto o Portel (7.7 km al 5.4%). Ci sarà poi un tratto di pianura per rifiatare prima di un rush finale che non lascerà un attimo di tregua ai corridori: lo sprint intermedio di Sésarno arriverà appena prima del seconda categoria del Puerto de Lumeras (6.6 km al 6%), poi si scende per risalire immediatamente verso l’ascesa finale di Puerto de Ancares (7.5 km al 9,3%, ma gli ultimi cinque km spesso al 15%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Lo scontro diretto tra i big della classifica generale è praticamente annunciato oggi, difficilmente che non si giochino la vittoria i grandi favoriti per la Maglia Rossa. Il leader della graduatoria Ben O’Connor dovrà provare ancora a difendersi, visto il grande margine a disposizione, ma non sarà facile: arriveranno tanti attacchi dagli inseguitori. A partire da Primoz Roglic, favorito numero uno per il titolo: lo sloveno appare in crescita e proverà sicuramente a scattare. Occhio agli spagnoli, Enric Mas e Mikel Landa, a proprio agio sicuramente sull’ascesa conclusiva. Da non sottovalutare Richard Carapaz.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

13a tappa – Venerdì 30 agosto

Lugo-Puerto de Ancares (175.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.07

Orario arrivo stimato: 17.17

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport