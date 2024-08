Vuelta a España 2024, Joao Almeida contrae il Covid e si ritira dopo l’ottava tappa

Brutto colpo per il team UAE Emirates, che perde uno dei suoi capitani prima della nona tappa della Vuelta a España 2024. Stiamo parlando di Joao Almeida, costretto ad abbandonare il grande giro iberico dopo essere risultato positivo al Covid. Il portoghese si era sentito male durante l’ottava frazione, andata in scena ieri, perdendo quasi 5 minuti dal vincitore Primoz Roglic ed uscendo quasi definitivamente dalla lotta per le posizioni di vertice in classifica generale.

“Joao non si è sentito bene durante l’ottava tappa della Vuelta. Dopo ulteriori esami ed un test PCR che ha confermato la positività al Covid-19, la decisione è stata quella di farlo ritirare dalla corsa nei migliori interessi della sicurezza di lui stesso, della squadra e di tutto il gruppo. Ora tornerà a casa per recuperare“, ha spiegato il medico della squadra Adrian Rotunno.

Vedremo a questo punto come cambieranno i piani della UAE, che si ritrova adesso con il messicano Del Toro Romero 17° a 6’32” ed il francese Sivakov 20° a 7’07” dalla maglia rossa di O’Connor come uomini meglio piazzati nella generale dopo otto tappe.

Unfortunately @JooAlmeida98 will not start today’s stage 9 of the #LaVuelta24 after

Dr Adrian Rotunno (Medical Director): “João reported feeling unwell during stage 8 of La Vuelta. After further examination and undergoing a PCR test which confirmed a Covid 19 infection, the… pic.twitter.com/evAKyAeIYf

