Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: frazione per attacchi da lontano, ma Roglic può pensarci su

La Vuelta a España torna protagonista dopo il primo giorno di riposo. Ben O’Connor è ancora in maglia roja, con Primoz Roglic che vorrà sfruttare ogni occasione per provare a ricucire sull’australiano. E chissà se la Ponteareas-Baiona di quest’oggi non possa essere una giornata con cui provare a impensierire un altro po’ il leader della generale.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.42

Si tratta infatti di una giornata assai mossa, seppur non difficilissima: quattro i GPM di giornata, con Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%) in apertura e poi Villachan (6,3 km al 5,5%, Mabia (6 km al 5,7%) e Mougas (9,9 km al 6%) in rapida successione prima del finale in discesa inframezzato dal breve strappo di Cabo Silleiro. Le ultime due ascese potrebbero rappresentare una tavola imbandita per il leader della Red Bull Bora Hansgrohe.

Ma occhio agli attacchi da lontano. Richard Carapaz (EF Education-Easypost) potrebbe riprovarci, mentre Adam Yates (UAE Team Emirates) sarà un po’ più marcato. David Gaudu (Groupama-FDJ) potrebbe provare a far saltare il banco, così come Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny), oppure la giornata potrebbe evolversi comodamente per gente lontana dalle posizioni buone di classifica. E in caso di arrivo ristretto, Wout Van Aert (Visma – Lease a Bike) potrebbe essere il favorito assoluto: sembra una tappa davvero adatta alle sue caratteristiche universali. In casa Italia, potrebbero trovare spazio Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), Filippo Zana (Israel – Premier Tech) o Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DECIMA TAPPA

***** Wout van Aert

**** Primož Roglič, Lennert van Eetvelt

*** Richard Carapaz, Mattias Skjelmose, Adam Yates

** Ion Izagirre, Marc Soler, Harold Tejada, Lorenzo Fortunato, David Gaudu, Oier Lazkano

* Marco Frigo, Guillaume Martin, Filippo Zana, Giulio Ciccone, Mauro Schmid