Vuelta a España 2024, colpo di calore per Thymen Arensman. Controllo in ambulanza per l’olandese

Una giornata da dimenticare per Thymen Arensman durante la settima tappa della Vuelta a España 2024. L’olandese della Ineos Grenadiers ha accusato un colpo di calore lungo il percorso ed è arrivato al traguardo molto affaticato. Uno sforzo fisico che lo ha destabilizzato notevolmente, visto che il corridore ha dovuto anche sottoporsi ad alcuni controlli medici.

Arensman ha faticato tantissimo in questa settima tappa, accusando problemi per il caldo. L’olandese è stato colpito da un’insolazione e si è poi staccato in salita. Il classe 1999 ha comunque stretto i denti ed è comunque arrivato al traguardo, limitando i danni con un ritardo finale dal vincitore di poco più di un minuto (1’17”).

La fatica e i problemi avuti lungo tutto il percorso hanno devastato Arensman, che al traguardo è salito in ambulanza per alcuni controlli. I medici hanno deciso per fortuna che non è stato necessario un trasferimento in ospedale, con il corridore che si è poi riunito alla sua squadra.

Da capire ovviamente le condizioni in cui l’olandese si troverà nel weekend, con due tappe decisamente complicate. Arensman non ha ambizioni di classifica generale e soprattutto avrà il compito di aiutare Carlos Rodriguez, capitano della Ineos.