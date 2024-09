Pagelle Vuelta a España 2024: finalmente Kung nei grandi giri, Roglic sempre al top. Bene Cattaneo e Baroncini

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Stefan Kung, voto 10: finalmente è arrivata la vittoria più prestigiosa (aveva già trionfato agli Europei, ma mai in un Grande Giro) per l’elvetico. Con la maglia di campione nazionale domina in lungo e in largo la cronometro di Madrid: gli avversari sono lontanissimi, la sua media a 55.755 km/h è devastante. Occhio sia nella manifestazione continentale, ma anche ai Mondiali all’uomo della Groupama – FDJ.

Primoz Roglic, voto 8: è il voto per la cronometro, ovviamente, non per la Vuelta, che merita un dieci e lode. Trova il poker di successi in classifica generale lo sloveno che oggi in Maglia Rossa prova ad esaltarsi, nella disciplina nella quale è stato oro a Tokyo, ma deve accontentarsi della piazza d’onore.

Mattia Cattaneo, voto 7,5: riscatta la delusione di qualche giorno fa, quando era in fuga e poteva giocarsi la vittoria di tappa, ma è stato frenato dalla squadra per ordini di scuderia. Oggi la squadra non può influire, lui fa la sua corsa e a cronometro spesso e volentieri ha abituato bene i tifosi italiani. Chiude terzo, un piazzamento di lusso.

Filippo Baroncini, voto 7,5: uno dei talenti più attesi negli ultimi anni per l’Italia, campione del mondo under 23 nel 2021, sta cominciando a crescere a mano a mano. Le prestazioni positive nelle cronometro non sono assolutamente un caso. Il quarto posto odierno è di gran qualità per l’uomo della UAE Emirates.

Mattias Skjelmose, voto 7: cronometro eccellente per il danese che, oltre a confermare la Maglia Bianca che era praticamente ipotecata, riesce a trovare anche una spettacolare top-5 in classifica generale scalzando Gaudu. Grande Giro più che positivo per il capitano della Lidl-Trek.

Ben O’Connor, voto 7: completa una Vuelta super con una cronometro convincente che gli vale la seconda piazza in classifica generale.