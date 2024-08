Vuelta a España 2024, Ben O’Connor: “Ho mostrato le mie capacità. Ci siamo presi le responsabilità”

Dopo le difficoltà di ieri, Ben O’Connor ha risposto presente nella nona tappa della Vuelta a España. L’australiano della Decathlon ha chiuso al terzo posto, prendendosi anche quattro secondi di abbuono e dimostrando ai rivali diretti di essere assolutamente pronto a difendere la sua Maglia Rossa.

Una tappa che ha visto la straordinaria vittoria di Adam Yates davanti a Richard Carapaz. I big della classifica generale sono arrivati tutti insieme con O’Connor che ha controllato soprattutto Primoz Roglic. L’australiano chiude così la prima settimana di corsa in testa.

Le parole dell’australiano dopo aver ricevuto la Maglia Rossa: “Sono felice per la vittoria di Adam Yates. Abbiamo deciso di lasciarlo andare perché non era tra coloro che era vicino in classifica. Carapaz invece mi ha sorpreso per essere riuscito a fare quell’azione, con quel caldo, perché noi in salita eravamo tutti cotti. Sono comunque felice della prestazione della squadra. Ci siamo presi la responsabilità quando serviva e penso che abbiamo mostrato di potercela giocare”.